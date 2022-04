Brazilci v drugem polčasu nadigrali Slovence

"Zavedamo se, proti komu smo igrali. Dali smo vse od sebe, kar smo imeli v danem trenutku. Ko samo za trenutek popustiš v glavi proti taki ekipi, lahko dobiš v minuti tri, štiri gole, kar se nam je zgodilo. A to ni nič hudega, čestitke za pokazano. Pokazalo se je, da proti ekipam, kot je Brazilija, bližnjic ni. Vse moraš narediti, kot je treba, sicer dobiš veliko golov. Še enkrat čestitke ekipi, ki je bila na tem turnirju zelo mlada in neizkušena," je po drugi tekmi in porazu Slovenije razmišljal selektor Tomislav Horvat.

Brazilci so imeli v prvem delu le nekaj več od igre kot Slovenija. V prvih sedmih minutah je tri obrambe nanizal Nejc Berzelak, Brazilija je vmes stresla okvir vrat, to je uspelo tudi Žanu Janežu. Brazilci so nekoliko spretno povedli v deveti minuti, ko je po strelu Berzelaka sledila obramba brazilskega vratarja, odbita žoga pa je odletela v gol. Do konca prvega polčasa je Nejc Kovačič še trikrat nevarno meril, po še en nevaren poskus sta imela tudi Marko Mohorič in Janež.

V nadaljevanju pa je vse steklo po brazilskih notah, od 22. minute naprej so Južnoameričani, petkratni svetovni prvaki, oblegali slovenska vrata in jih dodobra napolnili. Slovenija ima tako na šestih obračunih z Brazilijo prav toliko porazov, prav današnji je najvišji.