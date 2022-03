Na ponedeljkovi redni (in volilni) letni skupščini v Nacionalnem nogometnem centru Brdo je Združenje nogometnih trenerjev Slovenije (ZNTS) za predsednika potrdilo Bojana Prašnikarja. izkušeni strateg iz Šmartnega ob Paki spada med najuspešnejše in najbolj trofejne slovenske trenerje. Naslov državnega prvaka je v Sloveniji osvajal tako z Olimpijo kot tudi Maribor, postal je prvi trener, ki je vodil slovenski klub v ligi prvakov (Maribor leta 1999), pisal je tudi zgodovino slovenskega nogometa v nemški bundesligi, kjer je med letoma 2007 in 2009 vodil Energie iz Cottbusa. V treh različnih obdobjih je vodil slovensko izbrano vrsto, tudi na krstni tekmi v Talinu, kjer je Slovenija 3. junija 1992 remizirala z Estonijo z 1:1. Leta 2003 je Slovenijo popeljal v dodatne kvalifikacije za Euro 2004 in izpadel proti Hrvaški (1:1 v Zagrebu, 0:1 v Ljubljani).

Igor Bole je opravljal vlogo predsednika slabi dve leti, pred njim pa je bil dolgoletni prvi mož trenerske organizacije v Sloveniji Rudi Bračič.

Damir Rob, nekdanji selektor ženske nogometne reprezentance, je eden izmed novih podpredsednikov ZNTS. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Novi podpredsedniki ZNTS so postali Dušan Razboršek (DNTOZ Ljubljana), Damir Rob (ODNT Lendava), Marko Trebec (DNTG Kranj) in Boštjan Kamenšek (ZNT Maribor). Novi člani nadzornega odbora so Jani Žilnik (DNT Celje), Danijel Širec (ZNT Maribor) in Martin Potočnik (DNT Ptuj), novi disciplinski sodnik pa je Bojan Ivanovič.

Delegati so potrdili vsa podana poročila organov ZNTS in zaključni račun za leto 2021, kakor tudi okvirni načrt dela za leto 2022. Sprejete so bile tudi vse predlagane spremembe dveh najpomembnejših aktov, statuta ter pravilnika za podeljevanje licenc in strokovnih seminarjev.