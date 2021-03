Blatter, ki je bil teden dni v umetni komi, dobro okreva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Blatter je v bolnišnici že od začetka leta, ko je moral na manjšo rutinsko operacijo, a se je pri posegu zapletlo. Šele konec januarja mu je šlo počasi spet bolje. "

Po psihološki plati je bilo pomembno, da je lahko zapustil intenzivni oddelek. Pot okrevanja je še dolga, a zdravniki so zelo zadovoljni z njegovim stanjem, je švicarskim medijem razkrila njegova hči Corinne. Blatter je bil že novembra lani pozitiven tudi na testiranju na novi koronavirus.

Foto: Reuters

Švicar je bil predsednik Fife vse do jeseni 2015, ko ga je suspendirala etična komisija Fife in mu kasneje za osem let prepovedala delovati v nogometu. V ozadju je bilo izplačilo dveh milijonov frankov predsedniku Evropske nogometne zveze Uefe Francozu Michelu Platiniju, ki ga je na čelu krovne zveze nato zamenjal Slovenec Aleksander Čeferin.

Z izplačilom iz leta 2011, Platini je vselej trdil, da je šlo za plačilo svetovanja, se še vedno ukvarja švicarsko pravosodje. Iz tega obdobja so tudi številne druge menjave in afere v mednarodnem nogometu, v katere pa Blatter ni vpleten, čeprav mu nekateri kritiki očitajo, da bi se na številne nepravilnosti lahko odzval.