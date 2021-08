Francoz, ki ga čaka "trpljenje" v senci Jana Oblaka

Od pomladi 2015, ko se je Jan Oblak po poškodbi Miguela Angela Moye ustalil med vratnicama Atletica in dokončno prepričal trenerja Diega Simeoneja, kdo je vratar št. 1 pri Los Colchoneros, se je pri madridskem velikanu izmenjalo že ogromno vrhunskih vratarjev, ki so bili obsojeni na sedenje na klopi. Zaigrali so le v pokalnem tekmovanju ali ob redkih priložnostih, ko je Škofjeločana pustilo na cedilu zdravje, sicer pa jim ni preostalo drugega, kot da vpijajo znanje in delovne navade slovenskega asa ter se poskušajo od njega kaj naučiti.

"Oblak je eden od najboljših na svetu"

Jan Oblak že več let spada med najboljše vratarje na svetu. Foto: Reuters Nič drugače naj ne bi bilo niti v tej sezoni s Francozom Benjaminom Lecomtejem, ki se je pred dnevi pridružil Atleticu in zapolnil vrzel po odhodu Iva Grbića. Obetavni hrvaški vratar se je kot posojeni nogometaš Atletica odpravil v Francijo, kjer bo do konca sezone branil za prvaka Lille, rdeče-beli pa so našli menjavo prav v deželi galskih petelinov. Iz Monaca je prišel 30-letni Lecomte in stanovskega kolega iz Slovenije, ki je prejšnji teden podrl klubski rekord in se s 304 nastopi zapisal v zgodovino Atletica, po prihodu zasul s pohvalami.

''Oblak je eden od najboljših vratarjev na svetu. Zdaj bom lahko z njim treniral vsak dan in napredoval kot vratar. To je zame velikanski izziv, da končno vidim, česa sem zmožen in kaj vse lahko dam ekipi,'' je dejal izkušeni Parižan, ki je doživel možnost selitve v Madrid kot veliko čast.

Francoski vratar, rojen v Parizu, je presrečen, da lahko pri Atleticu sodeluje z Janom Oblakom. Foto: Guliverimage

Vesel je, da bo lahko sodeloval z Oblakom, pa tudi tega, da ga bo vodil tako priznan trener, kot je Diego Simeone. ''To je nekaj izjemnega. Zelo ga spoštujem, ogromno je dosegel v nogometu. Način, kako prenaša svojo strast do nogometa na igralce, daje Atleticu posebno identiteto. Atletico kot klub pomeni način življenja. Njegov slog igre, navijači, stadion Wanda Metropolitano, izjemno vzdušje. To je me vedno navduševalo. Zdaj lahko to izkusim še od blizu, to bo fantastično,'' je vesel, da se je lahko pridružil španskemu prvaku, velikemu klub z bogato zgodovino, ki bo v nedeljo gostil Elche.

Pri Monacu ga je vodil Hrvat, pri Atleticu je zamenjal Hrvata

Pri Monacu ga je vodil nekdanji hrvaški selektor Niko Kovač. Foto: Guliverimage Z njegovim prihodom se je pri Atleticu še povečala kolonija francoskih legionarjev v klubu. Pridružil se je Thomasu Lemarju, s katerim si je delil slačilnico že v mlajši reprezentanci, in Geoffreyju Kondogbii.

V zadnjih dveh sezonah je branil za Monaco, njegov trener je bil nazadnje Hrvat Niko Kovač, zdaj pa je usoda hotela, da bo v vlogi drugega vratarja Atletica, obsojenega na neigranje (izjema so pokalne tekme, v katerih rdeče-beli v zadnjih letih ne blestijo), zamenjal prav njegovega rojaka.

Vsaj do konca sezone, ko bo imel Lille možnost, da za sedem milijonov evrov odkupi Grbića.

25-letni Dalmatinec Ivo Grbić je v prejšnji sezoni za Atletico branil le na eni tekmi. Da je bila njegova smola še večja, je Atletico na tej pokalni tekmi, čeprav je bil velik favorit, potegnil krajši konec. Foto: Guliverimage

Lecomte se ne vrača k Monacu, saj se je Kovač na položaju vratarja ogrel za Nemca Alexandra Nübela, ki ga je posodil Bayern. Posvetil se bo izzivu, kako napredovati pri Atleticu, se naučiti čim več od Oblaka in spoznati, kako je živeti v senci slovenskega nogometnega asa.