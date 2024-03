Benitez se je razšel s Celto iz Viga

Španski nogometni trener Rafael Benitez ne bo več vodil Celte iz Viga, je klub v izjavi za javnost sporočil na spletni strani. Razlog so rezultati, ki niso bili v skladu s pričakovanji kluba, so še sporočili.

Benitez je imel sicer pogodbo do konca sezone 2025/26, a so se v klubu odločili za prekinitev sodelovanja, potem ko Celta zaseda vsega 17. mesto v španskem prvenstvu po petih zmagah, devetih remijih in 14 porazih.

Nazadnje je klub iz Viga izgubil proti Realu (0:4) in ima dve točki naskoka pred 18. mestom, ki po koncu sezone pelje v drugi rang tekmovanja.

Na klopi Celte je Benitez zamenjal Portugalca Carlosa Carvalhala, ki je po koncu prejšnje sezone, v kateri si je Celta zagotovila obstanek, zapustil ekipo.

Triinšestdesetletni Benitez je bil pred tem trener Evertona, ki ga je odpustil januarja lani po seriji slabih rezultatov. V dolgoletni karieri je Benitez vodil številne velikane evropskega nogometa, med drugim tudi Liverpool, Real Madrid, Napoli, Chelsea, Inter ter Valencio.

Trenersko pot je začel kot pomočnik trenerja pri Realu iz Madrida v sezoni 1993/94, nato pa v domovini vodil še B-ekipo Reala, Reala Valladolida, Osasune, Extremadure in Tenerifa, preden je pred sezono 2001/02 prevzel Valencio.