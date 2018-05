Avstrijec Junuzović po šestih letih zapušča Nemčijo

Zlatko Junuzović iz Werderja nazaj v Avstrijo

Zlatko Junuzović je bil član Werderja dolgih šest let. Foto: Reuters

Junuzović je za Werder igral kar šest let in pol ter odigral 197 tekem, letos pa je zavrnil podaljšanje pogodbe in se odločil za vrnitev v domovino. "Želim si uspeha. V vsakem tekmovanju bomo skušali pokazati najboljše," pa je o novih izzivih povedal nogometaš.

Salzburg se je letos prebil do polfinala evropske lige in šele v podaljšku izgubil dvoboj z Olympique Marseillom za finale.