Angleška nogometna reprezentanca je ostala brez selektorja. Gareth Soutghate je po bolečem porazu v finalu Eura 2024 proti Španiji (1:2) odstopil z odgovornega položaja. Vlogo angleškega selektorja je opravljal od leta 2016 in tri leve popeljal do številnih uspehov na velikih tekmovanjih, manjkala pa je pika na i, lovorika, na katero Anglija čaka vse od leta 1966.

Ni jih bilo malo, ki so v zadnjem obdobju spregovorili o tem, kako hudo in stresno je opravljati vlogo angleškega nogometnega selektorja. Izstopale so zlasti besede predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina. "Z gnusom sem spremljal, kako so se angleški mediji lotili Southgata, ki je najboljši selektor v angleški zgodovini in je ob polfinalu postal junak. To, kar so počeli, ni bilo pošteno," je pred finalom dejal prvi mož evropskega nogometa.

Delo angleškega selektorja je plačano vrhunsko, prejemki so eni najvišjih, kar si jih lahko zamišljajo nogometni delavci na svetu, hkrati pa si deležen ogromnega pritiska. Gareth Southgate ga je začel spoznavati leta 2016, ko se je odločil, da prevzame vodenje članske reprezentance in zapolni praznino, nastalo po odhodu Sama Allardycea. Pred tem je vodil mlado izbrano vrsto do 21 let.

Anglija že dolgo spada med nogometne velesile Evrope, zaradi Premier League, ki v zadnjem desetletju v nogometnem svetu izstopa po kakovosti in je na Otok privabila ogromno zvezdnikov, pa je v zadnjem obdobju postala ena največjih favoritov za osvajanje lovorik na velikih tekmovanjih.

Anglija je na Euru 2024 spadala med največje favorite za osvojitev naslova. Foto: Guliverimage

Čeprav je na Euro 2024 pripotovala z najdražjo zasedbo, varovanci Southgata so imeli najvišjo tržno vrednost izmed vseh 24 udeležencev tekmovanja in se je na stavnicah soočala z vlogo prvega favorita za naslov, na koncu ni prva prečkala ciljne črte. V skupinskem delu je premagala Srbijo (1:0), remizirala z Dansko (1:1) in Slovenijo (0:0), kar je zadoščalo za prvo mesto, a so na naslov selektorja vendarle deževale kritike.

Navijači so zahtevali več. Anglija na zelenici ni bila prepričljiva, v osmini finala je dolgo visela na robu prepada, a se proti Slovaški vrnila po čudežnih škarjicah Juda Bellinghama, nato je po strelih z bele točke izločila Švico, v polfinalu pa še po zadetku v zadnji minuti Nizozemsko. Trije levi so se tako uvrstili v veliki finale in imeli v nedeljo priložnost, da prekinejo 58-letno obdobje brez lovorike na največjih tekmovanjih.

Evropsko prvenstvo je še drugič zapored izgubil v finalu. Foto: Reuters

Southgate se je znašel pred imenitno priložnostjo, a je nato znova ostal praznih rok. Španija je v napetem finalu zmagala z 2:1, angleški selektor pa je po novem porazu napovedal, da bo v prihodnjih dneh razmislil o svoji prihodnosti. V torek se je odločil in po osmih letih, v katerih je z Anglijo napravil ogromno, saj se je z njo uvrstil v polfinale SP 2018, dvakrat pa celo v finale Eura, zapustil eno najbolj stresnih nogometnih služb na svetu.

53-letni strateg se je od angleške reprezentance poslovil z besedami, da mu je bilo v čast voditi izbrano vrsto in da mu pomeni ogromno. "Napočil je čas za spremembe, za novo poglavje. V nedeljo sem zadnjič vodil reprezentanco. Imel sem privilegij, da sem jo vodil na 102 tekmah. Zasedba, ki sem jo popeljal v Nemčijo, je polna izjemnih mladih talentov. Lahko osvojijo lovoriko, o kateri tako dolgo sanjamo," je med drugim v daljšem sporočilu poudaril Southgate. Anglija tako odpira natečaj za novega selektorja, s katerim se bo skušala uvrstiti na SP 2026. Na zadnjem mundialu, ko jo je vodil še Southgate, je izpadla v četrtfinalu.