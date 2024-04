Man City doživel šok, a slavil. Arsenal skočil na prvo mesto.

Troboj za naslov prvaka na Otoku je tudi ta konec tedna še kako pester. Branilec naslova Manchester City je v sobotni matineji gostoval v Londonu, Crystale Palace je že v tretji minuti povedel z 1:0, na koncu pa so sinjemodri vseeno zanesljivo osvojili tri točke z zmago s 4:2. Enako Arsenal, ki je v Brightonu zmagal s 3:0 in vsaj čez noč skočil na prvo mesto. V nedeljo bo v središču zanimanja nogometne javnosti veliki derbi med Manchestrom Unitedom in Liverpoolom, ki je v 32. krog vstopil kot vodilni.

Manchester City doživel šok v tretji minuti, nato pa ...

Jean-Philippe Mateta je zabil za 1:0. Foto: Reuters Začelo se je na stadionu Selhurst Park v Londonu. Manchester City je v sredo na krilih trikratnega strelca Phila Fodna nadigral Aston Villo (4:1), to soboto pa je želel še Crystal Palace. In to mu je tudi uspelo, pa čeprav je bil začetek vse prej kot tak. Jean-Philippe Mateta je za Palace zadel že v tretji minuti. Trener Pep Guardiola je v začetno enajsterico uvrstil tudi Kevina de Bruyneja in Erlinga Haalanda, ki ju je med tednom spočil proti Aston Villi. Norvežan je imel opravka z zanj netipičnim strelskim postom, saj v premier ligi ni zadel mesec dni. Ta se je zdaj končal. Zadel je za 3:1. Še bolj razpoložen je bil De Bruyne, ki je dal dva gola, drugega za 4:1. Poraz je omilil Odsonne Edouard, ki je zadel za končnih 2:4.

Aston Villa, ki se s Tottenhamom bori za peto mesto in s tem za nastop v ligi prvakov, je po porazu v prejšnjem krogu (s Cityjem) zdaj še remizirala z Brentfordom. Je pa še naprej vroč njen napadalec Ollie Watkins, ki je zabil dva gola in na lestvici strelcev za najboljšim Haalandom zaostaja samo še za en zadetek.

Kai Havertz je v drugem polčasu podvojil vodstvom Arsenala. Končni izid v Brightonu je bil 3:0. Foto: Reuters

Navijači Manchester Uniteda si želijo, da bi nedeljski derbi na Old Traffordu med rdečimi vragi in Liverpoolom potekal podobno kot dvoboj v pokalu FA. United je v tej sezoni v najstarejšem pokalnem tekmovanju na svetu izločil rdeče s 4:3. V četrtek se mu je dolgo časa nasmihala še sladka zmaga v prvenstvu na Stamford Bridgu, kjer je proti Chelseaju vodil globoko v sodnikovem podaljšku s 3:2. A United ni zdržal do konca. Londončani so v 100. in 101. minuti prek Cola Palmerja, nekdanjega upa Cityja, preobrnili rezultat in zmagali s 4:3. Nizozemec Erik ten Hag je tako prejel nov udarec v boju za ligo prvakov, na roko mu ne gre niti statistika, saj je United na zadnjih 11 prvenstvenih tekmah z Liverpoolom zmagal zgolj enkrat.

Angleško prvenstvo, 32. krog:

Sobota, 6. april:

Nedelja, 7. april:

Lestvica: