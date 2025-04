Rekorden niz Arsenala proti Fulhamu, rdeči vragi pri "Pavlinovih"

Topničarji so najbližji zasledovalci vodilnega Liverpoola. Danes bodo gostili mestnega tekmeca Fulham, proti kateremu v klubski zgodovini doma niso izgubili niti enkrat. Na 31 prvenstvenih tekmah – to je rekord, kar zadeva medsebojna srečanja v zgodovini angleškega prvenstva – in eni v pokalu so vselej ostali neporaženi.

Nottingham Forest se je uvrstil tudi v polfinale pokala FA. Foto: Reuters

Rdeči vragi bodo gostovali v Nottinghamu, pri katerem opravlja vlogo tehničnega direktorja Miran Pavlin. Forestu gre odlično. Če bo nadaljeval v tem ritmu, si bo zagotovil vstopnico za ligo prvakov. V tej sezoni je že premagal Manchester United. Če ga bo še enkrat, bo prvič po sezoni 1991/92 dvakrat v sezoni vzel mero rdečim vragom. Ko mu je to uspelo zadnjič, je Forest vodil legendarni Brian Clough. Zdaj je trener Foresta Portugalec Nuno Espirito Santo, ki na zadnjih osmih domačih tekmah ni doživel poraza.

Branilec naslova Manchester City v tej sezoni skoraj zagotovo ne bo ubranil naslova, vprašanje pa je tudi, ali si bo priigral dovolj visoko mesto, da bi lahko v prihodnji sezoni zaigral v ligi prvakov. Izbranci Josepa Guardiole so za vsaj sedem tednov izgubili prvega strelca Erlinga Haalanda, na njihovo srečo pa so vstopili v mesec april, ko na Etihadu kot po tekočem traku dosegajo zmage. V tem mesecu so nanizali kar 13 domačih zmag.

Liverpool je vse bližje jubilejnem 20. naslovu angleškega prvaka. Foto: Reuters

Vodilni Liverpool se bliža jubilejnemu 20. naslovu angleškega prvaka. V sredo zvečer bo na Anfieldu gostil Everton, za goste pa bodo stiskali pesti tudi privrženci Arsenala.

Angleško prvenstvo, 30. krog:

Torek, 1. april:

Sreda, 2. april:

Četrtek, 3. april:

Lestvica: