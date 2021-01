Tuchel na klopi Chelseaja debitiral s točko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 20. krogu angleške premier lige so nogometaši Chelseaja prvič igrali pod vodstvom Thomas Tuchla, ki je na trenerskem mestu zamenjal Franka Lamparda, in se z Wolvesi razšli brez zadetkov. Od klubov, ki so pri vrhu lestvice angleškega prvenstva, bo imel v 20. krogu prednost domačega igrišča le Manchester United. Rdeči vragi bodo v sredo gostili Sheffield United. Leicester City se odpravlja na zahtevno gostovanje k Evertonu, branilec naslova Liverpool, ki je v rezultatski krizi, pa se bo v derbiju kroga nameril na zelo motivirani Mourinhev Tottenham.