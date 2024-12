Mestni derbi v Liverpoolu s posebno noto

Začetek 15. kroga angleškega prvenstva bo postregel z mestnim derbijem na Goodison Parku med Evertonom in vodilnim Liverpoolom. Redsi so v prejšnjem krogu remizirali z Newcastlom, zdaj pa jih čaka nova zahtevna naloga. Do tega kroga drugi Chelsea bo v nedeljo gostoval pri Tottenhamu, Arsenal pa se bo pred tem mudil pri Fulhamu. Že v soboto bo Manchester City gostoval pri Crystal Palacu.

Goodison Park bo prizorišče 245. Merseyside derbija med Evertonom in Liverpoolom. To bo hkrati tudi zadnji tovrsten derbi na tem stadionu, saj se bo Everton prihodnjo sezono preselil na svoj novi stadion na Bramley-Moore Dock. Everton je med tednom prekinil niz petih tekem brez zmage in štirih tekem brez zadetka, potem ko je s 4:0 nadigral Wolverhampton. Everton je na zadnjem mestnem derbiju aprila ugnal Liverpool in končal niz 12 zaporednih tekem brez zmage na Goodison Parku proti Liverpoolu, dveh zaporednih zmag na mestnih derbijih pa ni vknjižil že od sezone 1984/85, ko je postal prvak. Ob tem modre strani Liverpoola z optimizmom zagotovo ne navdaja dejstvo, da je Everton dobil le štiri od skupno 47 tekem proti trenutno vodilnim ekipam premier lige.

Goodison Park bo gostil zadnji Merseyside derbi. Foto: Guliverimage

Chelsea pri Tottenhamu

V nedeljo se obeta še derbi med Tottenhamom in Chelseajem, čeprav so Spurs trenutno v skromni formi in so na lestvici premier lige po porazu z Bournemouthom šele deseti. Za do tega kroga drugim Chelseajem zaostajajo osem točk. Tottenham je na zadnjih enajstih medsebojnih obračunih v premier ligi izgubil kar osemkrat, Blues pa so dobili pet od sedmih zadnjih gostovanj na stadionu Tottenhama v vseh tekmovanjih. Chelsea se v obračun podaja brez poraza na zadnjih sedmih obračunih v vseh tekmovanjih, od tega je zadnje štiri zmagal, na drugi strani je Tottenham na zadnjih šestih tekmah le enkrat slavil.

Angleško prvenstvo, 15. krog:

Sobota, 7. december:

Nedelja, 8. december:

Ponedeljek, 9. december:

Lestvica: