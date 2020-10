Na Old Trafford prihaja Arsenal, začetek v Wolverhamtonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Manchester United v 7. krogu angleške premier league čaka nov derbi. Pretekli konec tedna so rdeči vragi na Old Traffordu gostili Chelsea (0:0), v nedeljo pa v gledališče sanj prihaja še drug londonski velikan Arsenal. Prvak Liverpool bo v soboto gostil West Ham, Man City odhaja k Sheffieldu, krog pa bosta že danes zvečer odprla Wolverhampton in Crystal Palace.