Klopp razočaral Guardiolo: Nisem si mislil, da je tak #video

Vse skupaj je zelo razjezilo Josepa Guardiolo, ki si ni mislil, da je Klopp te vrste trener, ki bi se z neresnicami in provokacijami pred tekmo spravil na nasprotnika. "Ni res, da smo imeli dva prosta tedna. Imeli smo dva, tri ali celo štiri mesece počitka, zato smo zdaj v dobri formi," je pokal od sarkazma jezni Katalonec.

Man Cityju je zaradi bolezni covid-19 v ekipi odpadla tekma z Evertonom (28. december), koliko tednov lahko vrinemo med 26. december in 3. januar, pa presodite sami. "Jürgen mora še enkrat pogledati koledar. Res je, imeli smo koronavirus, imeli smo en teden premora, nato pa smo s 14 igralci igrali na Stamford Bridgeu proti Chelseaju. A mogoče se motim, mogoče to ni bilo dva tedna, ampak še več, tri, štiri," se ni mogel načuditi Nemčevemu komentarju.

🗣️ "I'm surprised, I thought Jurgen was not that type of manager, like other ones who usually do it, so I didn't expect that comment"



