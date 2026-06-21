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Avtorji:
R. P., STA

Nedelja,
21. 6. 2026,
19.55

Osveženo pred

18 minut

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Natisni članek

Natisni članek
1860 München Gernot Mang

Nedelja, 21. 6. 2026, 19.55

18 minut

1860 München znova v denarnih težavah

Konec trpljenja obubožanega nemškega velikana, ki je padel v četrto ligo?

Avtorji:
R. P., STA

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München 1860 | Navijači 1860 München ostajajo zvesti klubu kljub skromnim dosežkom in rezultatom. | Foto Guliverimage

Navijači 1860 München ostajajo zvesti klubu kljub skromnim dosežkom in rezultatom.

Foto: Guliverimage

Nekdanji prvaki elitne nemške nogometne bundeslige 1860 München bodo morali vložiti zahtevo za začetek insolvenčnega postopka. Klub se je znova znašel v veliki denarni stiski, zaradi česar je izpadel v četrto nemško ligo. Kljub denarnim težavam pa skupina ljubiteljev ni vrgla puške v koruzo in napoveduje vrnitev kluba.

Nekoč ponosni tekmec Bayerna iz Münchna je v velikih težavah. Člani kluba iz bavarske prestolnice so se zbrali na skupščini, ki pa ni izzvenela kot sedmina.

"Pred nami je največja priložnost za TSV 1860 München v mnogih, mnogih letih," je na skupščini kluba v Münchnu dejal predsednik Gernot Mang. "Imamo edinstveno priložnost, da prihodnost našega kluba vzamemo v svoje roke," je besede predsednika kluba povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Gernot Mang želi vrniti 1860 München v elitni razred. | Foto: Guliverimage Gernot Mang želi vrniti 1860 München v elitni razred. Foto: Guliverimage

Klub z levom v grbu je naredil prvi korak v tej smeri z ustanovitvijo nove operativne družbe za upravljanje profesionalnih nogometnih operacij v prihodnje. Člani so z veliko večino glasovali za novo družbo z omejeno odgovornostjo. Nova struktura naj bi tudi simbolizirala začetek nove dobe v Giesingu.

Katastrofalno finančno stanje kluba

Dolgoletni vlagatelj je sam sprožil to verigo dogodkov po katastrofalni finančni vrzeli. Ta je privedla do izgube licence za tretjo ligo ter prekinitve 15-letnega turbulentnega partnerstva kluba s kontroverznim jordanskim večinskim lastnikom Hasanom Ismaikom.

Jordanec Hasan Ismaik ni bil priljubljen pri navijačih 1860 Münchna. | Foto: Guliverimage Jordanec Hasan Ismaik ni bil priljubljen pri navijačih 1860 Münchna. Foto: Guliverimage

V začetku junija je Nemška nogometna zveza (DFB) klubu 1860 München zavrnila licenco za igranje v tretji ligi za prihajajočo sezono, potem ko klub ni zbral obveznih 2,7 milijona evrov likvidnosti. Glavni delničar Ismaik pa je zavrnil reprogramiranje posojila, s čimer bi zagotovil nujno financiranje, oziroma ni izpolnil svojih prejšnjih finančnih obveznosti.

Ismaik je imel večinski delež od leta 2011. Klub zdaj čaka finančno prestrukturiranje, hkrati pa se mora spopasti z izgubo, povezano s korporativnimi sponzorstvi, ki so bila vezana na njihov profesionalni status.

Posodobitev stadiona Grünwalder

Na skupščini so predstavili tudi študijo, v skladu s katero bi lahko stadion Grünwalder posodobili in razširili na 27.000 sedežev. "Pričakujemo, da bomo leta 2030 spet uspešno igrali nogomet, in ne v četrti ligi," je dejal Mang. Pred tem je z govorniškega odra članom zaklical: "Lev se osvobaja svojih okovov in kaže zobe!" To je bilo na skupščini sprejeto z dolgotrajnim aplavzom in stoječimi ovacijami.

Klub je bil leta 1963 ustanovni član bundeslige, leta 1966 pa je osvojil naslov. Ima tudi dva naslova v nemškem pokalu, leta 1965 pa je igral v finalu evropskega pokala pokalnih zmagovalcev. Od leta 2004 sicer ni več član elitne prve lige, v sezoni 2016/17 pa je nazadnje igral v nemški drugi ligi.

Klub se je že znašel v podobnih težavah 2. junija 2017, ko ni pridobil licence za 3. ligo za sezono 2017/18, ker jordanski investitor ni bil pripravljen plačati potrebnih pristojbin.

Bayern München
Sportal Bayern na krilih Kana do trojne nemške krone
1860 München Gernot Mang
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