Pozor: priljubljena ferata v Mojstrani je poškodovana in smrtno nevarna!

Obiskovalci ferate v Mojstrani so opozorili na poškodbo jeklenice.

Obiskovalci priljubljene ferate Pot mojstranških veveric v Mojstrani so opazili, da je del smeri nad lestvijo poškodovan in kot tak zelo nevaren. V Turističnem društvu Mojstrana zato obiskovalce prosijo, naj se danes ferati, ki je sicer označena z zahtevnostjo C/D, izognejo, sami pa bodo poskrbeli, da bodo pristojni in usposobljeni ferato čim prej popravili.