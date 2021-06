Zisis po poti Spanulisa

Sedemintridesetletni Zisis je v bogati karieri zastopal barve številnih imenitnih evropskih klubov, kot so Aek Atene, italijanska Benetton Treviso in Siena, ruska CSKA Moskva in Kazan, španska Bilbao in Joventut ter turški Fenerbahce.

Na klubski sceni je z moskovskim CSKA osvojil evroligo v sezoni 2007/08, na reprezentančni sceni pa je v dresu Grčije med drugim slavil na evropskem prvenstvu 2005 in osvojil srebrno kolajno na svetovnem prvenstvu 2006.