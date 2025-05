Dragan Labović je odrasel v košarkarski šoli beograjskega kluba FMP, pozneje pa je med drugim igral za Aris, Frankfurt Skyliners in Nižni Novgorod. V sezoni 2008/2009 je bil najboljši strelec lige ABA. S Srbijo je bil zlat na evropskem prvenstvu do 16 in 20 let, leta 2007 pa je sodeloval tudi na članskem EuroBasketu.

V zadnjih letih je imel težave z dušenim zdravjem, bil je tudi na zdravljenju v psihiatrični bolnišnici. Pred dvema mesecema je o svojih težavah govoril v podkastu Jao Mile. Imel je številko, kot bi bil v zaporu, se je takrat šalil. A nato odkrito govoril, da če si bil agresiven, so te tudi zvezali. V bolnišnici se je tudi precej zredil.