Tudi Mornar se ne boji Zvezde

Polfinale lige ABA v živo na Planet 2

Polfinale lige ABA se začenja v nedeljo ob 19.00 v beograjskem Pionirju, kjer bo Crvena Zvezda gostila Mornar. Rdeče-beli igrajo za četrti naslov zapored. Z 19 zmagami in tremi porazi so bili najboljši po rednem delu. Modri s črnogorske obale pa so dobili 14. tekem. Zvezda je v zadnjih štirih mesecih in pol v jadranski ligi izgubila samo enkrat, 8. januarja proti Budućnosti. Mornar pa je po toplo-hladni prvi polovici sezone na zadnjih desetih tekmah izgubil samo proti Cedeviti. Foto: Sportida

Ekipi sta se doslej pomerili štirikrat. Vse dvoboje je dobila Zvezda, letošnja za 11 in devet točk. Na položaju organizatorja igre bomo spremljali dvoboj Američanov s črnogorskim potnim listom. Pri Zvezdi je to nekdanji črnogorski reprezentant Taylor Rochestie (15 točk in 6 podaj na tekmo, 41 trojk), pri Mornarju pa aktualni črnogorski reprezentant Derek Needham (16,8 točke in 4,9 podaje na tekmo, 60 trojk). Modri bodo pod košem oslabljeni za svojega prvega centra Uroša Lukovića (13,5 točke in 7,5 skoka na tekmo, 50 blokad), ki si je poškodoval stegensko mišico. Ga je pa na zadnjih dveh tekmah dobro nadomestil Vukota Pavić. Rdeče-beli imajo pod košem NBA-upa Mathiasa Lessorta in Alena Omića.

Mornar je cilj že izpolnil

"Zvezda je brez dvoma favorit, a mi se nikogar ne bojimo," pred prvo polfinalno tekmo zatrjuje trener Mornarja Mihailo Pavičević, ki je skupaj z bratom Đorđijem Pavičevićem klub iz Bara v vsega dveh letih popeljal skoraj iz anonimnosti med najboljše v regiji. "Mi smo svoj cilj že izpolnili. Zdaj vsi mislijo, da lahko Mornar igra proti vsaki ekipi, kar je za nas velika pohvala. V dveh letih v ligi ABA smo dobili toliko simpatij, da se sploh ne moremo zahvaliti za vse čestitke, ki jih dnevno dobivamo. To je rezultat odlične atmosfere v klubu. Vsi smo kot eno in na to smo zelo ponosni."

"Zvezda je brez dvoma favorit, a mi se nikogar ne bojimo," pravijo pri Mornarju. Foto: ABA liga

Zvezda po četrto krono zapored

Za Zvezdo šteje le osvojitev lovorike in s tem obstanek v evroligi. "Naš cilj je jasen od prvega dne, to je ubranitev lovorike," je odločen kapetan Branko Lazić, ki je nedavno postal rekorder kluba po številu nastopov. "Če igraš v dresu Zvezde, si se pripravljen soočiti s pritiskom," pravi. "Mornar je odlična ekipa, osvežitev v ligi ABA. Imajo dobrega trenerja, dobro kemijo in dobre igralce na vseh položajih. Polfinale pričakujemo s polnim spoštovanjem do nasprotnika."

Cedevita Jureta Zdovca se bo zoperstavila Budućnosti Aleksandra Đikića. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Prva tekma drugega polfinala pa bo v nedeljo ob 21.00 v podgoriški Moraći. Nasproti si bosta stala Budućnost in Cedevita, črnogorski in hrvaški prvak, najboljši obrambni ekipi v ligi, obe s po 17 zmagami iz rednega dela. Ekipi pa vodita nam dobro poznana trenerja, Aleksandar Džikić in Jure Zdovc. To sezono so se pomerili že štirikrat: v ligi ABA so oboji dobili domačo tekmi, v eurocupu je obe dobila Budućnost. Podgoričani so na zadnjih petih tekmah lige ABA trikrat izgubili, Zagrebčani pa so dobili zadnje štiri.

Želijo v evroligo

"Na zadnjih tekmah zmagujemo, zato smo si okrepili samozavest," pred polfinalom trdi Zdovc. "Napad je pomemben, a odločila bo obramba. Pomembno bo, da bomo zaustavili njihove najboljše igralce. Imajo individualno kakovost." So zdravi in to je najpomembneje, še dodaja slovenski trener. V svojih vrstah ima najbolj nadarjenega košarkarja sezone, Džanana Muso. Reprezentant Bosne in Hercegovine, ki se odpravlja na NBA-nabor, je samozavesten kot nihče drug: "Mislim, da imamo dovolj kakovosti, da gremo do konca, in upam, da nam to tudi uspe."

Nemanja Gordić Foto: ABA liga

Musa je uvrščen tudi v idealno peterko sezone. V njej je iz ekipe Budućnosti njegov rojak Nemanja Gordić (pa še Rochestie, Partizanov Novica Veličković in Luković). "Upam, da je to sezona, ko bomo končno prišli v finale," pravi motor igre Budućnosti. Za zadnje je to namreč že šesti polfinale. Zagrebčani so bile doslej dvakrat podprvaki lige ABA. Oboji so odločeni, da vržejo s prestola Zvezdo in si tako zagotovijo mesto v evroligi. Dobra košarka je zagotovljena: v nedeljo od 18.55 v živo na Planet 2.