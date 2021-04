Teksaški medvedi presenetili nedotakljivi Gonzago #video

Košarkarji ekipe Baylor Bears so novi državni prvaki v ameriški univerzitetni košarki. Ponoči so v sklepnem dejanju turnirja s 86:70 premagali letos nepremagljive košarkarje Gonzaga.

Košarkarji moštva Baylor Bears so novi državni prvaki v ameriški univerzitetni košarki (NCAA). Ponoči so v finalu, ki ga je gostil Indianapolis, s 86:70 premagali v letošnji sezoni nedotakljive in nepremagljive košarkarje moštva Gonzaga. To je prvi naslov za medvede iz Teksasa, ki so se na zaključni turnir uvrstili sploh prvič po 71 letih, in prvi poraz po 31 zaporednih zmagah za Gonzago.