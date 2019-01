Subotič novi trener Šenčurja

Rojeni Postonjčan, ki že več let živi v Ankaranu, je kljub trenerski mladosti sila izkušen trener. Prve resne trenerske korake je naredil v Sežani (Kraški Zidar), kjer je bil pomočnik Predragu Miloviću. Po dekliški sezoni v Postojni je Subotič deloval v Kopru, kjer je v drugi polovici tretje sezone pridobil nove izkušnje kot glavni trener. Leta 2009 je prestopil na južni del slovenske obale in začel ustvarjati v KK Portorož. V štirih letih se je članska ekipa prebila v 1. ligo in tam ostala štiri sezone.

V zadnjem obdobju je Subotič vodil še vedno neporaženo Postojno v 3. ligi, hkrati pa bdel nad dobro generacijo starejših pionirjev in kadetov. Vodstvo Šenčurja je vzpostavilo kontakt po odhodu Mijanovića, in kot pravi Subotič, so se dogovorili zelo hitro: "Dobil sem klic iz Šenčurja. Predstavili so mi pogled na trenutno situacijo in hitro smo našli skupni jezik. Najbolj pomembna je ekipa, klub je seveda nad vsemi. Vsi smo na isti strani in zavedati se moramo, da je pot do novih zmag možna le s skupnim sodelovanjem. Seveda nas čaka zahtevna naloga, a Šenčur ima dovolj kakovosti, le pokazati jo moramo na terenu."

Konstantin Subotić bo člansko ekipo Šenčurja GGD vodil do konca sezone 2018/19.

