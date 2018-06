Španci v Stožice brez številnih zvezdnikov

Medtem ko je v slovenski reprezentanci pred tekmama s Španijo in Črno goro v Stožicah negotova predvsem usoda Luke Dončića in Anthonyja Randolpha, pa je že zgolj širši španski seznam reprezentančnih kandidatov (24 imen) razkril, da selektor Sergio Scariolo ne bo mogel računati na številne zvezdnike.

Med drugim je že jasno, da v Stožice ne bodo pripotovali Pau in Marc Gasol, Willy Hernangomez, Nikola Mirotić, Ricky Rubio, Serge Ibaka, Jose Manuel Calderon, Sergio Llull, Joan Sastre …

Vseeno bo španska zasedba precej močnejša kot na novembrski tekmi v Burgosu, kjer se je končal niz slovenskih reprezentančnih zmag. Tokrat bodo namreč v ekipi tudi Sergio Rodriguez, Santi Yusta in Juancho Hernangomez.

Španija bo v Stožicah gostovala 28. junija. Slovenci bodo nato 1. julija gostili še Črno goro, Španci pa se bodo pomerili z Belorusijo.

SP 2019: kdaj in kako?

Na SP bo nastopilo 12 evropskih reprezentanc. Slovenija bo morala skozi dve kvalifikacijski siti. Če bo osvojila vsaj tretje mesto v skupini s Črno goro, Belorusijo in Španijo, jo čaka drugi del kvalifikacij. Tam bo nastopala v novi šestčlanski skupini (z najboljšimi tremi iz skupine B, v kateri so Latvija, Turčija, Ukrajina in Švedska), pri čemer se bodo rezultati iz prvega dela prenesli. To pomeni, da se bodo zgolj dvakrat med seboj pomerile ekipe, ki se do te faze tekmovanja še niso. Na svetovno prvenstvo se iz evropskega dela kvalifikacij uvrsti 12 reprezentanc: prvo-, drugo- in tretjeuvrščena ekipa iz vsake od štirih skupin drugega dela.

Tekmovalni termini:

Petek, 24. novembra 2017: Slovenija : Belorusija 87:74

Nedelja, 26. novembra 2017: Španija : Slovenija 92:84

Petek, 23. februarja 2018: Črna gora : Slovenija 63:75

Ponedeljek, 26. februarja 2018: Belorusija : Slovenija 93:92

Četrtek, 28. junija 2018: Slovenija - Španija

Nedelja, 1. julija 2018: Slovenija - Črna gora

Lestvica skupine A

Španija 4 zmage – porazov Slovenija 2-2 Črna gora 1-3 Belorusija 1-3

Drugi skupinski del: 1. okno: 30. avgust-18. september 2018 (dve tekmi), 2. okno: 26. november-4. december 2018 (dve tekmi), 3. okno: 18.-26. februar 2019 (dve tekmi)

Svetovno prvenstvo bo na Kitajskem od 31. avgusta do 15. septembra 2019.