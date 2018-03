Prisilni počitek za zlatega Prepeliča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Sportida

Iz Francije prihaja vest o poškodbi slovenskega reprezentanta Klemna Prepeliča, sicer člana moštva Paris-Levallois, ki naj bi bil z eno nogo že lep čas pri madridskem Realu. Bistričan si je poškodoval stegensko mišico, zaradi česar naj bi počival tri tedne.

Vrnil se bo še pravočasno za sklepni del francoskega prvenstva, obenem pa ne bo ogroženo njegovo sodelovanje v tretjem kvalifikacijskem oknu za nastop na svetovnem prvenstvu 2019. Po dveh zmagah in dveh porazih se bo namreč Slovenija 28. junija in 1. julija v Stožicah pomerila s Španijo in Črno goro.

Prepelič je bil sicer v prvem delu kvalifikacij prvi strelec slovenske reprezentance (povprečje 19 točk). Pod odlično sezono se podpisuje tudi v Franciji, kjer njegov klub Levallois Metropolitans ne blesti, a je 191 centimetrov visoki branilec drugi strelec (17,3). Za las ga prekaša le Boris Diaw.