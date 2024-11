Najvišji najstnik na svetu je Olivier Rioux, visok je neverjetnega 2,4 metra. V noči na torek ga trener še ni uvrstil v postavo univerzitetne ekipe Florida Gators, zaradi česar še ni postal rekorder, a lahko pričakujemo, da se bo to zgodilo v tej sezoni. Že zdaj je jasno, da je glavna zvezda košarkarske ekipe s Floride.

Ob pogledu v Guinnessovo knjigo rekordov je v razdelku najvišjih ljudi zapisano prav ime Olivier Rioux, ki je najvišji najstnik na svetu. Že v šestem razredu osnovne šole je bil visok 2,10 metra, pri šestnajstih je v višino meril 2,24, pri 18 letih pa je visok 2,40 metra.

Visoki so tudi njegova starša in brat, vendar nihče tako ekstremno. Oče meri 2,07, mati 1,83 in brat 2,10 metra.

Postal bo rekorder

"Vsak dan me sprašujejo o moji višini. Ko sem na ulici, nimam zase niti treh sekund," Rioux pove, da je na vsakem koraku atrakcija. Zakaj je zrasel v nebo, ni posebnega razloga: "Nismo prepričani. Bili smo pri mnogih zdravnikih. Najverjetneje je to genetika moje družine."

Foto: Guliverimage

Atrakcija je bil v rodni Kanadi, atrakcija je tudi na Univerzi Florida, kjer študira tudi slovenski košarkar Urban Klavžar - ni bil v postavi za prvo tekmo. Na poti od naselja, v katerem živi, pa do šole se mora ničkolikokrat fotografirati. Včasih tudi več kot stokrat dnevno.

Novinec na univerzi bi lahko že ponoči premaknil nov mejnik, ko je njegova ekipa Gators na uvodni tekmi z 98:83 premagala South Florido, vendar ga trener še ni uvrstil v ekipo. Oli, kot ga kličejo, pa bo v tej sezoni zagotovo postal najvišji košarkar, ki je igral univerzitetno košarko. Pred njim je imel med letoma 2006 in 2008 rekord 2,36 metra visoki Kenny George.

"Ljudje so radovedni, česar ne moreš spremeniti"

Rioux je pet centimetrov višji od nekdanjih košarkarjev lige NBA Gheorgheja Muresana in Manuteja Bola, pa skoraj osem centimetrov višji od legendarnega Yao Minga, Shawna Bradleyja in Tacka Falla.

Foto: Guliverimage

"Ko sem zunaj, nimam treh sekund časa zase. Ko sem bil z očetom in bratom, s tem nisem imel težav, ker sta tudi onadva visoka. Ljudje so radovedni, česar ne moreš spremeniti," razlaga.

Rioux je v pripravljalnem obdobju trdo delal, da bi bil konkurenčen v univerzitetni košarki. Nihče ne pričakuje, da bo postal zvezda že na začetku, zagotovo pa je novinec na univerzi številka 1 med navijači.

Doma ima vse prilagojeno, na kampusu ne

Glavni trener Todd Golden izpostavlja, da mora v dnevnih pogovorih največ govoriti o Olivieru: "Približno 95 odstotkov mojih pogovorov z različnimi ljudmi o naši ekipi se nanaša nanj. Prvič po letu 2019 smo rangirani in mi pravijo: 'Hej, trener, veselimo se, da bo Oli igral to sezono.' In razumem, zakaj je tako. Unikaten je."

Foto: Guliverimage

Takšna višina pa prinaša tudi veliko nevšečnosti v vsakdanjem življenju. Od oblek do postelje – vse je prilagojeno. Doma v Kanadi ima Rioux številne stvari izdelane po meri, da mu je življenje udobnejše. V kampusu je drugače, saj šole niso prilagojene za tako visoke ljudi. A mu skušajo olajšati, da se počuti kar se da udobno.

Njegove sanje so, da bi razvil podoben slog igre, kot ga ima Francoz Victor Wembanyama, ki je visok 2,21 metra in je hitro postal zvezda lige NBA. Ali bo tudi Olivier Rioux prišel v najmočnejšo ligo na svetu, pa bo pokazal čas.