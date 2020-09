Nekdanji evropski prvak Bosna tik pred propadom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji velikan evropske košarke, Bosna iz Sarajeva, tudi evropski prvak leta 1979, je tik pred propadom in verjeno ne bo nastopala niti v državnem prvenstvu, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Klub je že dolga leta v finančnih težavah, v obdobju pandemije novega koronavirusa pa je kriza dosegla kritično točko, zaradi katere vodstvo kluba najavlja tragičen konec tega kolektiva.

"Položaj je vse slabši"

"To je na žalost grenka resnica. Vsako leto, oziroma vsak mesec smo pričakovali, da se bo kaj spremenilo, a položaj je samo vse slabši. S pozivi za pomoč smo se obrnili na vse različne oblasti, od predsedstva države, do občine, a pomagalo nam je le mesto Sarajevo. A z njihovimi 15.000 evri, za katere smo jim še kako hvaležni, klub ne more obstati. Na letni ravni potrebujemo 100.000 evrov, da bi se borili vsaj za obstanek," je za medije v BiH povedal predsednik kluba Almir Bradić.

Bradić je povedal, da mora klub do 21. septembra prijaviti spisek košarkarjev za novo sezono. A kot dodaja, če ne bo drastične spremembe, bodo nekdanji evropski prvaki izstopili iz tekmovanja.

"V boju za preživetje izgubljamo potrpljenje. Zanimivo je, da nihče več ne govori o krivcih za milijonske dolgove v klubu. Kdo jih je naredil?" je še dejal.