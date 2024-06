Navijači prekinili finalni večni derbi

Navijači so v Beogradu poskrbeli za nov izgred in prekinili drugo tekmo finala košarkarskega prvenstva med Partizanom in Crveno zvezdo. Kot piše srbska tiskovna agencija Tanjug, bo Crvena zvezda tekmo dobila za zeleno mizo z 20:0, s čimer je povedla z 2:0 v zmagah.

Tekmo so prekinili po številnih žalitvah navijačev, ki pa niso zadovoljili le z neprimernim besednim izzivanjem. S tribune so proti košarkarjem Crvene zvezde nato začeli leteti različni predmeti.

Košarkarji Crvene zvezde, med katerimi so si Partizanovi navijači za žalitve posebej izbrali Miloša Teodosića, Nemanjo Nedovića in Nebojšo Čovića, so nato zapustili parket. Partizan je ob prekinitvi v tretji četrtini vodil s 57:45.

Teren so nato zapustili tudi sodnik in košarkarji Partizana. Navijači na tribunah pa so vztrajali in niso sledili navodilom, naj zapustijo dvorano.

Tanjug dodaja, da tudi košarkarji Partizana niso želeli nadaljevati tekme brez svojih navijačev. Ko je bila dvorana namreč prazna, se niso vrnili na igrišče, kjer so jih čakali sodniki in tekmeci. Po 15 minutah čakanja je sodnik piskal konec srečanja.