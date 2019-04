Luke Walton novi trener Sacramenta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji sacramento Kings so prvi našli novega trenerja, potem ko je generalni direktor ekipe Vlade Divac po koncu sezone, kralji se v končnico niso uvrstili, odpustil trenerja Dava Joergerja, čeprav je moštvo popeljal do najboljšega izkupička zadnjih 13 sezon - 39 zmag in 43 porazov. Trenersko klop naj bi zasedel Luke Walton.