Grki v zadnji četrtini zavladali v Tivoliju in končali Olimpijino evropsko sezono

Fiba, liga prvakov, 13. krog

Košarkarji Petrola Olimpije, ki so se zaradi evropskega prvenstva v futsalu iz Stožic začasno vrnili v Tivoli, so v 13. krogu lige prvakov z 71:80 izgubili z grškim moštvom AEK. Ta je odločilen korak k zmagi naredil v zadnji četrtini. Olimpija je po novem porazu že končala tekmovanje evropsko sezono.

Potem ko so v soboto v ligi ABA vzeli skalp Zdovčevi Cedeviti in si dan pozneje z zmago nad Šenčurjem že zagotovili vstop v ligo za prvaka, so košarkarji Petrola Olimpije divji ritem tekem nadaljevali v ligi prvakov.

V okviru 13. kroga lige prvakov so v dvorani Tivoli gostili grški AEK in bili velik del tekme povsem enakovreden tekmec. Grki so se oddaljili šele v zadnji četrtini, ki so jo dobili s 23:17 in na koncu slavili za devet točk.

Pri zmajih je bil s 15 točkami najbolj razpoložen Gregor Hrovat, pri gostih pa z 20 Vince Hunter.

Možnosti za eno od prvih štirih mest, ki vodijo med šestnajst najboljših ekip, Olimpija že lep čas ni več imela, zdaj pa je ostala še brez petega ali šestega mesta v skupini C, ki vodita v drugorazredno Fibino tekmovanje.

Fiba, liga prvakov, 13. krog Petrol Olimpija : AEK 71:80 (54:57, 36:33, 18:20)

Hrovat 15, Špan 14; Hunter 20, Green 16

Estudiantes : Banvit 78:73

Suton 25, Brown 12; Caloiaro 23, Taylor 20 SIG Strasbourg : Rosa Radom 98:81

Logan 16, Wright, Bost oba po 15; Punter 28, Harrow 23