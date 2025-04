Krka s trojkami nadigrala Rogaško

Košarkarji Krke so v 25. krogu lige OTP banka doma premagali Rogaško s 93:68. Pri Krki, ki je zadela 14 od 28 metov za tri točke, so štirje igralci presegli mejo desetih točk, največ, 17, jih je dosegel Miha Cerkvenik. Na drugi sredini tekmi so košarkarji GGD Šenčurja premagali LTH Castings s 90:80.