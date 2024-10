Odštevanja je konec, začenja se liga NBA!

Ljubitelji košarke bodo končno dočakali to, kar so vse od junija letos težko pričakovali. Z obračunoma med Bostonom in New Yorkom ter Minnesoto in LA Lakers se začenja letošnji lov na šampionski prstan. Luka Dončić, ki vstopa v sedmo sezono lige NBA, bo s soigralci pri Dallas Mavericks na delu v noči s četrtka na petek, ko bodo zaigrali proti San Antonio Spurs, Vlatko Čančar pa bo z Denverjem isti dan igral proti Oklahomi.

Luka Dončić je pripravljen na svojo sedmo sezono v ligi NBA. Foto: Reuters Analitiki enotni: Dallas brez težav do končnice

Analitiki čez lužo novi bolj uravnoteženi zasedbi Dallas Mavericks po porazu v finalu prejšnje sezone napovedujejo gladko uvrstitev v končnico, a Ljubljančana bi zadovoljil le šampionski prstan. Kam lahko ta zasedba Dallasa poseže, bega tudi stavnice. Mavericks se na njih gibajo med drugim in sedmim mestom na zahodu, v lovu za naslov pa nasploh prednjačijo Boston Celtics z Jaysonom Tatumom, Jaylenom Brownom in drugimi.

Pomembnejši datumi nove sezone: 22. oktober: začetek sezone

12. november: začetek pokalnega tekmovanja lige NBA

17. december: finale pokalnega tekmovanja

6. februar 2025: konec zimske tržnice

14.-16. febraur: NBA All-Star vikend v San Franciscu

13. april: konec rednega dela sezone

15.-17. april: play-in turnir za končnico

19. april: začetek končnice

5. junij: začetek finalne serije lige

Dvojec oče - sin James

Kelti so daleč spredaj v pogledu na prihajajočo sezono, tudi preteklost pa so zaznamovali z največ naslovi v NBA (18). Sledijo Los Angeles Lakers (17), ki pa se pred novo sezono bolj ukvarjajo z zgodovino, ki jo bosta spisala LeBron in Bronny James z istočasnim igranjem na tekmi kot prvi dvojec oče – sin.

Veliko pozornosti bo usmerjene v dvojec oče – sin, LeBron James in Bronny James. Foto: Guliverimage

Več kot tri naslove imajo še Golden State (7), Chicago Bulls (6) in San Antonio Spurs (5), Dallas pa je ena od desetih ekip, ki je prstan osvojila enkrat. Med temi franšizami je tudi Denver, za katerega bo to sezono igral še drugi Slovenec v NBA Vlatko Čančar. Ta je na pripravljalnih tekmah dobil minute za dokazovanje in jih vsaj večinoma dobro izkoristil. V rednem delu bi utegnil dobiti manj priložnosti, a se bodo trendi v nekoliko spremenjeni zasedbi pokazali skozi čas. Nikola Jokić je glavni zvezdnik ekipe, ob njem in Jamalu Murrayju pa bo zanimivo videti, kako se bo znašel Russell Westbrook. Košarkarsko je Westbrook daleč od stare slave, a lahko prinese določeno energijo in izkušnje v pomoč mlajšim igralcem.

Napovedi generalnih direktorjev klubov lige NBA: Katera ekipa bo osvojila ligo NBA?

1. Boston Celtics – 83 odstotkov

2. Oklahoma City Thunder – 13 odstotkov

3. Dallas Mavericks – 3 odstotki

Lani: Boston Celtics in Denver Nuggets – 33 odstotkov Kdo bo MVP sezone 2024/25?

1. Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City – 40 odstotkov

2. Luka Dončić, Dallas – 30 odstotkov

3. Joel Embiid, Philadelphia, Nikola Jokić, Denver, Jayson Tatum, Boston – 7 odstotkov

Lani: Nikola Jokić – 43 odstotkov

New York in Philadelphia izzivalca na vzhodu, Oklahoma na zahodu

Boston bi utegnil imeti prva izzivalca v New York Knicks in Philadelphii 76ers. Prvi so močno posegli v svoj kader, saj so Juliusa Randla zamenjali za Karl-Anthonyja Townsa.

Philadelphia je v zadnjih letih veliko razočaranje vzhoda, saj nadarjena moštva iz mesta bratske ljubezni tudi zaradi zdravstvenih vprašanj doslej z Joelom Embiidom niso posegla po prstanu. Pred to sezono so dodali Paula Georgea, ob razvoju Tyresa Maxeyja pa imajo izjemno trojico, ki se lahko bori za najvišja mesta na vzhodu.

Oklahoma je na stavnicah ekipa, za katero predvidevajo največ zmag na zahodu. Potem ko je minulo sezono naredila velik korak naprej, se je na tržnici znebila nekaj šibkih točk in pripeljala nekaj obrambno naravnanih košarkarjev, ki spadajo v njeno miselnost.

Stavnice na vzhodu cenijo še Cleveland, Indiano, Orlando in Milwaukee, medtem ko Miamiju, Torontu in Atlanti napovedujejo boj za play-in turnir. Brooklyn, Detroit, Charlotte, Chicago in Washington bodo bržčas iskali priložnosti skozi prenovo in nabor za sezono 2025/26.

Kaj bo letos pokazal čudežni Victor Wembanyama? Foto: Reuters Gneča na zahodu, Dončić prvič v petek zjutraj

Na zahodu se obeta velika gneča pri vrhu. Kar desetim ekipam strokovnjaki napovedujejo več kot 42 zmag, osmim celo nad 48. Med njimi je tudi Dallas, ki se bo z Oklahomo, Minnesoto, Denverjem, New Orleansom, LA Lakers, Phoenixom in Sacramentom boril za čim boljše izhodišče pred končnico. Nevaren utegne biti tudi Houston, medtem ko Golden State skuša izkoristiti zadnja leta Curryjevih vragolij v boju z vse močnejšim zahodom. Uganka je Memphis z muhastim Jajem Morantom, medtem ko se Los Angeles Clippers ob odsotnosti Kawhija Leonarda zaradi ponavljajočih se težav s kolenom spogledujejo kvečjemu s play-inom.

Spurs tudi s čudežnim Victorjem Wembanyamo potrebujejo še nekaj časa za prenovo, Utah in Portland pa sta na divjem zahodu obsojena na iskanje boljših odstotkov za naslednji nabor.

Rednega dela lige NBA bo konec 13. aprila, končnica pa se bo po play-inu začela 19. aprila. Finale bo od 5. junija naprej.

Liga NBA, 22. oktober:

Lestvica:

