Šenčurjani brez kapetana brez možnosti, Domžalčani zmagali za zeleno mizo

Košarkarji Gorenjske gradbene družbe Šenčur so v ligi ABA 2 doživeli četrti zaporedni poraz. Ob odsotnosti kapetana Dina Murića so morali na turnirju v Širokem Brijegu priznati premoč vodilni ekipi tekmovanja Zlatiboru, ki je slavila s 87:75 (18:22, 46:40, 60:56). Košarkarji Kansai Heliosa pa so vpisali peto zmago. Drugo tekmo na zadnjem turnirju rednega dela so dobili za zeleno mizo z rezultatom 20:0, saj njihov tekmec, Borac iz Banjaluke, ni stopil na parket zaradi zdravstvenih težav igralcev.