Zgodovinski trenutek za Džikića in Črnogorce: zdaj na osrednjem evropskem odru

Zgodovinski naslov Budućnosti

Pred začetkom finalne serije lige ABA verjetno ni bilo veliko takšnih, ki so menili, da bo Budućnost na tako suveren način preskočila favorizirano Crveno zvezdo in se prvič v zgodovini veselila lovorike v regionalnem tekmovanju. Nagrada je prestižna evroliga, v kateri bodo igrali Črnogorci, kar je potrdil njihov predsednik Dragan Bokan.

Aleksandar Džikić je popeljal Budućnost do lovorike v ligi ABA in posledično do evrolige. Foto: ABA liga

Budućnost je s skupnim rezultatom 3:1 premagala Crveno zvezdo in tako prekinila primat srbskih moštev v ligi ABA. Ti so zdaj ostali brez evrolige, v kateri jih ne bomo videli prvič po letu 2001.

Črnogorsko moštvo je bilo v finalni seriji podjetnejše, trener Aleksandar Džikić pa je pripravil odlično taktiko. Da zna ekipo popeljati do lovorik, smo se lahko prepričali že v Sloveniji, ko je s Krko osvojil EuroChallenge, bil v naši državi štirikrat prvak, trikrat pokalni in superpokalni prvak, v Črni gori pa je letos osvojil že pokalno lovoriko.

Napetost se je čutila že pred tekmo, kar je normalno, poudarja Džikić

Veselje košarkarjev Budućnosti ob osvojeni ligi ABA. Foto: ABA liga A je ta lovorika v ligi ABA največja. Potem ko so se po zmagi v domači dvorani Morača vsi veselili velikega uspeha, je Džikić sprva zapustil dvorano, nato pa se vrnil.

"Mislim, da je Crvena zvezda dobro moštvo, dobro je igralo med sezono, ampak na vrhu je prostor le za enega. Oni so imeli uspešen niz z Dejanom (Dejan Radonjić, bivši trener, op. a), zdaj smo prvi mi," je dejal Džikić.

Napetost pred četrto tekmo, ki se je na koncu izkazala za zadnjo, saj je Budućno slavila skupno zmago s 3:1, se je čutila že pred tekmo. V taboru Crvene zvezde so se odločili, da ne bodo igrali dvoboja, ker niso bili zadovoljni z delom sodnikov in izborom, kdo bo sodil. A so si nato premislili.

Ko je novinar po velikem zmagoslavju vprašali Džikića, ali ga je ta napoved Beograjčanov naredila nervoznega, je odgovoril: "Ali si normalen? Počakaj malo, imam 47 let … Vidite, kakšen je vložek in s takšnimi stvarmi se prestavljajo meje. Ampak ljudje, to je normalno. V redu, poskušaš vse, da osvojiš ligo."

Osrednje vprašanje po premierno osvojenem naslovu lige ABA je bilo, ali Budućnost izpolnjuje pogoje za igranje v elitni evroligi. V Podgorici in vsej Črni gori so prepričani, da jih.

"Danes se začenjamo boriti za evroligo"

Nemanja Gordić je bil MVP finala. Foto: ABA liga Predsednik kluba Dragan Bokan je poudaril, da bo Budućnost v prihodnji sezoni igrala v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju: "To je začetek najlepših sanj. Ko smo na zadnji tekmi izgubljali, sem že videl pot v Beograd na odločilno tekmo. Na naše veselje se to ni zgodilo. Največji uspeh uprave kluba je, da smo združili Črno goro in pokazali, da lahko organiziramo evropsko tekmo. Včeraj smo slavili, danes se že začenjamo boriti za evroligo. Verjetno me čaka pot v Barcelono, da bom potrdil nastop v evroligi. Potrudili se bomo, da bomo imeli pravi proračun, da bi se enakovredno borili z največjimi klubi v Evropi. Podgorica, srečno, ker si vstopila med najboljše evropske košarkarske centre," je dejal prvi mož Budućnosti.

Prvi mož finala je postal bosanski reprezentant Nemanja Gordić, ki je na zadnji tekmi za zmago prispeval 18 točk in pet asistenc, veliko pomoč pa je imel v Nikoli Ivanoviću (17 točk). "Zaslužili smo si. Petkrat smo v tej sezoni premagali Crveno zvezdo. To je bil najlepši trenutek v življenju. Ne morem ga opisati. Poglejte to nepopisno veselje. Ta nagrada za najboljšega posameznika ni moja zasluga, ampak je zmaga vseh nas v klubu, navijačev …" je dejal osrednji junak finala.

Razočaranja pri Crveni zvezdi je bilo veliko. Čeprav je Alen Omić odlično odigral finalno serijo, je ostal brez glavne nagrade. Tudi v soboto je bil dobro razpoložen, potem ko je dosegel 12 točk, zbral deset skokov in se podpisal pod dvojnega dvojčka.

"Nismo izpolnili primarnega cilja te sezone. Liga je končana, obrniti se moramo proti naslednjemu cilju, ki je ostal do konca sezone," je dejal Branko Lazić. Za konec je povedal, da si je njegovo moštvo zaslužilo odločilno peto tekmo, a je bilo po njegovem mnenju v celotni zgodbi prisotnih še nekaj drugih stvari, ki so vplivale na razplet finala.