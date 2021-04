Pri Cedeviti Olimpiji je scenarij jasen

Če bi Cedevita Olimpija v prejšnjem krogu pričakovano premagala Cibono, bi danes za uvrstitev v polfinale proti Megi potrebovala le zmago. A ker se je četi Jurice Golemca zalomilo, zdaj pri napredovanju ni odvisna le od sebe.

Najprej mora premagati Mego, vzporedno pa spremljati, kako se bo razpletla tekma med Igokeo in Mornarjem. Prva je že varno v druščini štirih najboljših ekip, Mornar pa bi si z zmago kot zadnji zagotovil vstopnico za četrtfinale.

A pri slovenskem predstavniku upajo na lastno zmago in poraz Moranarja, da se bodo na koncu sami veselili uvrstitve v izločilne boje. V nasprotnem primeru se bo sezona v ligi ABA končala in bo v ospredju le še tekmovanje v domačem prvenstvu.

Cedevita Olimpija in Mega sta se v sezoni pomerili enkrat, zmago pa je v Beogradu slavilo ljubljansko moštvo. Najboljši strelec v vrstah ekipe iz Stožic je bil Kendrick Perry, ki je dosegel 21 točk, 17 jih je dal Jaka Blažič,

"Mega je mlada in izjemno nadarjena ekipa, ki igra odlično košarko. Beograjčani so imeli dva tedna za treninge in pripravo na tekmo. Mi moramo najti energijo, da redni del Lige ABA sklenemo po svojih najboljših močeh in da zmaga v torek ostane doma. Naredili bomo vse, da se s svojo energijo upremo mladim in nadarjenim fantom, ki jih spremljajo tudi nekateri izkušeni košarkarji. Zagotovo moramo dati vse od sebe, da redni del sezone sklenemo z zmago," pred tekmo pravi glavni trener Jurica Golemac.