Galin Smith je nova okrepitev novomeške Krke

Ameriški košarkar Galin Smith je novi član novomeške Krke. Sedemindvajsetletnik bo trenerju Domnu Zevniku na voljo na položajih centra in krilnega centra, so danes sporočili iz novomeškega kluba.

"Galina Smitha spremljamo že dlje časa, zato smo veseli, da nam ga je uspelo pripeljati v Novo mesto. Gre za zelo atletskega in atraktivnega igralca, ki nam bo prinesel dodatno čvrstost pod obema košema. Verjamem, da se bo odlično vklopil v našo ekipo," je po prihodu novinca povedal direktor krkašev Jure Balažić.

Smith je košarkarsko pot začel na srednji šoli Clinton v Mississippiju, kjer je veljal za enega najboljših igralcev svoje generacije v zvezni državi, so zapisali pri Krki. Med študijem je tri sezone igral za Alabama Crimson Tide, nato pa prestopil na univerzo Maryland. V sezoni 2020/21 je za Maryland Terrapins odigral 31 tekem.

Po koncu univerzitetne kariere se je podal na profesionalno pot. Igral je na Švedskem za Södertälje BBK, na Finskem za Kataja Basket, na Novi Zelandiji za Canterbury Rams, v Nemčiji za Crailsheim Merlins, v Kazahstanu za Astano, nastopal pa je tudi za Nefči iz Bakuja, za katerega je v evropskem pokalu minulo sezono povprečno dosegal 11 točk, 6,7 skoka in 1,5 blokade na tekmo.

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