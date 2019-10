Randolph z dvojnim dvojčkom, a brez zmage, Barcelona edina še neporažena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Real Madrid, za katerega igra Anthony Randolph, je v 5. krogu Evrolige klonil pri Bayernu (86:95). Naturalizirani Slovenec je bil spet najboljši igralec španskega moštva, ki je vknjižilo tretji poraz, v statistiko je vpisal dvojni dvojček (17 točk, 10 skokov). Barcelonaje v španskem obračunu ugnala Valencio in je edino neporaženo moštvo. Košarkarji CSKA so vknjižili prvi poraz sezone v tem tekmovanju. Doma so z 79:84 izgubili z Olympiacosom.