V živo: Baskonia in Real igrata za vrh noro izenačene evrolige

Evroliga je to sezono izenačena in nepredvidljiva kot že dolgo ne, saj je imelo pred začetkom 16. kroga pet ekip enako razmerje zmag in porazov - 10 zmag in pet porazov. To so Fenerbahče, Real Madrid, Baskonia, Barcelona in Monaco.

V petek se v Beogradu obeta derbi med Crveno zvezdo in Barcelono Mika Tobeyja, vodilni Fenerbahče, kjer vlogo pomočnika trenerja opravlja Rado Trifunović, pa bo za konec kroga gostoval v Bologni pri Virtusu.

Evroliga, 16. krog:

Četrtek, 29. december:

Petek, 30. december:

Lestvica: