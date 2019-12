Randolph z Realom nadaljeval zmagovito, tudi vodilni do nove zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 13. krogu evrolige je Anthony Randolph z Real Madridom s 93:77 ugnal Olympiacos in vknjižil osmo zaporedno, sicer pa deseto zmago v tem tekmovanju. Randolph je bil znova eden vidnejših košarkarjev Madridčanov, v dobrih 26 minutah je dosegel 15 točk, dodal še dva skoka in ukradeni žogi. Na turškem derbiju je vodilni Anadolu Efes za sedmo zaporedno zmago z 81:73 premagal Fenerbahče. Krog se bo končal v petek z obračunom Barcelone in Panathinaikosa.