Crvena zvezda na kolenih: košarkarji Olimpije preprosto niso smeli razočarati junakov

V nostalgičnem večeru v Stožicah so košarkarji Cedevite Olimpije pred junaki iz leta 1994 na čelu s tvorcem uspehov Zmagom Sagadinom, ki so popeljali ljubljanski klub do naslova prvaka evropskega pokala, v ligi ABA premagali evroligaško Crveno zvezdo.

Po bledi in anemični predstavi v Zadru pretekli teden je bil za košarkarje Cedevite Olimpije dvoboj z evroligaško Crveno zvezdo prav poseben preizkus v regionalnem tekmovanju.

Za Jako Blažiča, Maika Zirbesa in Marka Simonovića je bila tekma nekoliko drugačna, saj so bili vsi nekdaj člani beograjskega kluba. Prav tako za Eda Murića, ki je v karieri igral za večnega tekmeca Partizana.

Cedevita Olimpija - Crvena zvezda (foto: Grega Valančič/Sportida):

Sagadina z obrambo zagotovo navdušili

Gostje so bolje začeli in povedli z 12:4, a se je nato razigral Ryan Boatright, ki je s šestimi od skupno 17 točk izenačil ekipi pri 12:12. Olimpije je postopoma začela prevzemati pobudo. Z odlično obrambo je onemogočila gostom, da bi razvili svojo igro. Igralci Olimpije so vodili s kar 13 točkami razlike (35:23), po trenutku nezbranosti pa se je Crvena zvezda tik pred odmorom približala na vsega -3 (32:35).

Košarkarji Cedevite Olimpije so z dobro obrambo razorožili Crveno zvezdo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ko sta v slačilnicah obeh ekip trenerja dajala napotke košarkarjem, je bilo na parketu v Stožicah živahno. Nostalgično, če smo natančni. Vodstvo kluba se je spomnilo na junake, ki so leta 1994 v Lozani osvojili evropski pokal. Sicer okrnjena zasedba na čelu z glavnim tvorcem Olimpijinih uspehov Zmagom Sagadinom, ki je bil zagovornik čvrste obrambe, je prejela bučen aplavz tokrat številčnejšega občinstva.

Približno štiri tisoč navijačev, med katerimi je bilo kar nekaj navijačev beograjskega moštva, je pozdravilo takratne junake, ki so v finalu z 91:81 pred 500 zeleno-belimi navijači premagali Taugres.

Olimpijini junaki iz leta 1994 (foto: Grega Valančič/Sportida):

Simonović "svojim" zadal zadnji udarec

Dodatna energija se je vselila tudi v vrste košarkarjev zdajšnje Olimpije. Simonović in Zirbes sta popeljala zeleno-bele do lepe prednosti desetih točk (53:43), a jo je gostom ob koncu tretje četrtine uspelo razpoloviti.

Jaka Blažič je bil večji del tekme neviden, nato pa v zadnji četrtini poskrbel, da se je Olimpija odcepila. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ko je bilo videti, da bi lahko rdeče-beli ujeli priključek, sta udarila Blažič in Simonović, ki je bil pri Crveni zvezdi kapetan našega košarkarja, medtem ko sta zdaj vlogi obrnjeni. Prvi je dosegel sploh prvo točko, ki ji je nato z ukradeno žogo dodal še dve, drugi pa novo trojko in Olimpija je dobre tri minute pred koncem vodila z 68:57.

Navijači v Stožicah so ob dobri predstavi eksplodirali, saj so njihovi ljubljenci na kolena spravili letos ne preveč prepričljivo Crveno zvezdo, ki je sicer osrednji favorit za naslov v ligi ABA.

"S pomočjo občinstva smo dosegli zmago"

"Zadovoljni smo z zmago. Odigrali smo dobro tekmo. Crvena zvezda je za vse v ligi ABA velik motiv. Vendarle je evroligaš, prvak lige ABA. Vsak jo želi premagati. Imeli smo dodaten motiv in s pomočjo občinstva, ki nam je dalo veter v jadra, ko smo imeli malce kriznih trenutkov, dosegli zmago. Pričakovali smo agresivno Crveno zvezdo, vedeli pa, da igrajo veliko tekem, kar je težko razumeti nekomu, ki spremlja košarko s strani. Nemogoče je biti vsako tekmo na vrhunski ravni, kar se je košarkarjem Crvene zvezde videlo tokrat, saj jim met za tri točke ni stekel," je bil zadovoljen trener Olimpije Slaven Rimac.

Trener Slaven Rimac je bil zadovoljen s pristopom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Povsem drugačne volje pa je bil Dragan Šakota, ki se je pred kratkim usedel na klop Crvene zvezde: "Zaslužena zmaga Olimpije. Več so vložili v tekmo, odigrali bolj pametno. Tisto, kar bi moralo biti teoretično naša prednost, ni bilo. Nismo izkoristili visokih košarkarjev in nismo igrali pametno. Vse smo pustili doma in odigrali slabo partijo. Na žalost smo izgubili v trenutku, ki je za nas pomemben, da bi prekinili niz in premagali ekipo z vrha lige ABA."