Cinkarna Celje v finalu, Ježica in Triglav bosta igrala še tretjo tekmo

Košarkarski tekmi v Domžalah in Ljubljani sta določili eno finalistko 1. SKL za ženske. To je postala ekipa Cinkarne Celja. Za določitev drugega finalista bo potrebna tretja tekma, ki bo v Kranju 27. aprila, saj so Ježičanke v boju s Triglavom po fenomenalni predstavi Nikoline Delić, ki je dosegla 31 točk, izenačile izid v zmagah na 1:1.

Celjanke so po zanesljivi zmagi na prvi domači tekmi tudi na drugi brez posebnih težav ukanile Domžalčanke s 73:52. Domače igralke so bile odločne, da se brez boja ne bodo predale in so prvo četrtino tekme celo dobile z 19:17. Celjanke so v drugi četrtini zagospodarile na parketu in jo dobile s kar 17 točkami razlike, v nadaljevanju pa nadzirale potek tekme in se veselile vstopa v finale 1. SKL za žensk.

Kljub temu, da so imele igralke Tosame Ledite danes spet veliko težav z izgubljenimi žogami (28), pa so skozi celotno sezono pokazale dovolj, da so se zasluženo uvrstile med štiri najboljše ekipe v Sloveniji. V zadnji tekmi sezone za Domžalčanke je bila najboljša strelka Manca Vesel, ki je dosegla 14 točk, sledila ji je najboljša igralka Tosame Ledite v tej sezoni, Urša Žibert, ki je dosegla 13 točk. Pri Cinkarni Celje je bila najboljša strelka tudi na drugi tekmi polfinala Snežana Bogićević, ki je dosegla 15 točk, sledila ji je Lea Debeljak, ki je tako kot na prvi tekmi polfinala dodala 13 točk.

Ježica je na drugi polfinalni tekmi premagala Triglav s 75:62. Domača ekipa, ki je bila na prvi tekmi v igri za zmago do konca, je bila tokrat odločena, da bo polfinalno serijo podaljšala in izid v zmagah izenačila na 1:1. V prvi četrtini je domača ekipa krenila silovito in Kranjčankam natresla kar 29 točk. Gostje Ljubljančankam niso ostale dolžne, v drugi četrtini so se zbrale in na polčas odšle le z eno točko minusa.

Tretja četrtina je nato pripadla Ježičankam, ki so v tem delu igre, ko so na začetku odigrale malo slabše, z delnim izidom 11:0 prešle v vodstvo, nato pa se več niso ozrle nazaj in v 38. minuti povedle z najvišjo prednostjo na tekmi, in sicer +17 (73:56) ter s tem izsilile tretjo tekmo polfinala.

Izjemno predstavo je za Ježico odigrala Nikolina Delić, ki je z 82-odstotnim metom iz igre dosegla 31 točk, Sara Meden pa je 12 točkam dodala še devet podaj. Za igralke iz Kranja sta Rebeka Abramovič in Gala Kramžar dosegli 14 oz. 11 točk.