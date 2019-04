Ni še konec: Budućnost na krilih navijačev do prve zmage v finalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes je bila v Podgorici na sporedu tretja tekma v boju za naslov prvakov ABA lige. Košarkarji Crvene zvezde so na prvih dveh tekmah v Beogradu pometli z Budućnostjo, tokrat pa je črnogorska ekipa na krilih domače publike pokazala odlično predstavo in dosegla prvo zmago v finalu. Na koncu so zmagali z 80:72.