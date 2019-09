Zaključek svetovne serije: Hrastnikova deseta, Žabjek 20.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Zadovoljna sem, da je konec sezone in sem cela, da lahko začnem trenirati za novo." Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska gorska kolesarka Monika Hrastnik je na finalu svetovnega pokala v Snowshoeju v spustu zasedla deseto mesto, skupno pa je sezono končala na 12. mestu. Jure Žabjek je bil na zadnji dirki 20., skupno pa je končal na 29. mestu. Skupna zmagovalca sezone sta postala Avstralka Tracey Hannah in svetovni prvak Francoz Loic Bruni.

"Zadovoljna sem, da je konec sezone in sem cela, da lahko začnem trenirati za novo. Danes je bila proga suha. Počutila sem se dobro, ampak vseeno nisem spustila zavor. Letos je za menoj težka sezona. Prvo leto sem se ubadala s tako veliko poškodbami in samozavest je padla na ničlo. Hvala vsem, drugo leto pa na zmage!" je za spletno stran mtb.si dejala Hrastnikova.

"Dirke, na katerih sem bil zdrav, sem odpeljal dobro. Zaradi poškodbe dveh dirk nisem vozil, na še eni sem se vračal, tako da tam tudi nisem ničesar pričakoval. Do skupnega 20. mesta mi ni uspelo priti, vem pa, da sem lahko naslednjo sezono zelo visoko in da je treba zdaj pogledati, kaj mi še manjka, in na tem graditi za naprej," je menil Žabjek.

Danes so v Zahodni Virginiji na sporedu še dirke v olimpijskem krosu, v dirki članic bo nastopila tudi Tanja Žakelj.

