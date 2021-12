Z mestnim električnim kolesom v službo in po opravkih

Oglasno sporočilo

Da smo Slovenci še vedno preveč vezani na osebni avtomobil, potrjuje podatek, da ga ima že skoraj vsak polnoletni državljan, kar pomeni, da imamo na gospodinjstvo po dva ali celo tri avtomobile. Uporabljamo jih tako za daljše kot celo za zelo kratke poti, dolge do pet kilometrov. Še več, po podatkih ZPS smo slovenska gospodinjstva že vrsto let na prvem mestu po porabi sredstev za mobilnost. Zanjo porabimo več kot 4.000 evrov letno.

Področje načrtovanja in upravljanja trajnostne mobilnosti v Sloveniji na splošno sicer še vedno zaostaja za razvitejšimi državami Zahodne Evrope, je pa dobra novica ta, da se v zadnjih letih, predvsem na lokalni ravni, kjer se pojavljajo posamezni primeri ukrepov, stanje izboljšuje. Ker avtomobil v prihodnosti ne bo mogel biti več glavni nosilec osebne mobilnosti, je čas, da začnemo to načrtovano postopoma spreminjati. Nizozemska je dokaz, da je to izvedljivo. 17 milijonov prebivalcev namreč uporablja kar 23 milijonov koles. Teh imajo trikrat več kot avtomobilov, na tak način pa opravijo 27 odstotkov vseh prevozov. In kot zanimivost, s kolesom dnevno prevozijo skoraj tri kilometre.

Mestno električno kolo ni samo trajnostno in praktično

Ljudje postajamo okoljsko vse bolj ozaveščeni, trendi se spreminjajo in logičen naslednik na področju mobilnosti je zagotovo urbana oziroma e-mobilnost. Pri tem pa v mislih nimamo zgolj elektrifikacije avtomobilov, temveč tudi koles. Idealen scenarij za razvoj trajnostne mobilnosti vključuje predvsem večjo vsakodnevno uporabo električnih koles za potrebe vožnje v službo, šolo, trgovino in po drugih opravkih.

Vožnja s kolesom nima prednosti samo za uporabnika - manj stresen začetek dneva, več energije in večja učinkovitost, boljša telesna pripravljenost, zanemariti ne gre niti nižje začetne investicije in nizkih stroškov vzdrževanja -, temveč tudi za okolje, saj izpustov toplogrednih plinov praktično ni, prav tako pa ni potrebna draga infrastruktura za parkiranje.

Mestna električna kolesa so še posebej priljubljena v večjih mestnih središčih in njihovi okolici, saj omogočajo preprostejše in hitrejše premikanje ter parkiranje neposredno pred vhodom. Osrednjo vlogo imata varnost in udobje.

Barbara Felzer iz podjetja Kolesa NewBike in dodaja: "Mestna "Če kolo vozite vsak dan in ga uporabljate namesto avtomobila, morata biti varnost in udobje na prvem mestu, saj boste na njem preživeli precej časa. Na mestnem kolesu vedno sedite zravnano in imate zato odličen pregled nad dogajanjem na cesti, predvsem pa vas na njem ne bosta bolela ne hrbet ne zadnjica, z rokami boste sproščeno držali krmilo," pojasnjujein dodaja: "Mestna kolesa so zasnovana za vsakodnevno vožnjo v običajnih oblačilih, tudi v plašču, krilu ali elegantnih hlačah, saj imajo zaščito verige, nekatera kolesa pa celo zaščito za obleko."

Pri vožnji z mestnim električnim kolesom je, kot že rečeno, v ospredju predvsem udobna in praktična vožnja, največja prednost pa je zagotovo ta, da na cilj ne boste prispeli preznojeni. Na mestno električno kolo je mogoče namestiti tudi nakupovalno košaro, košaro za kužke ter druge torbe in pripomočke, ki vožnjo naredijo še bolj prijetno.

Prva specializirana trgovina za mestna električna kolesa v Sloveniji

V Ljubljani se 10. decembra odpira prva slovenska specializirana trgovina za mestne kolesarje, trgovina Kolesa NewBike. Stoji neposredno ob BTC, za Ikeo, na Šmartinski 106. Nekaj dni kasneje pa odprtje načrtujejo tudi v Mozirju na Savinjski cesti 28.

"Ko govorimo o električnih kolesih, najprej pomislimo na gorska in treking kolesa, na mestna pa pogosto pozabimo. V naši trgovini Kolesa NewBike bomo ponujali izključno mestna. Verjamemo, da jih bodo ljudje prepoznali kot odlično alternativo avtomobilu," pravi Barbara Felzer iz podjetja Kolesa NewBike.

V specializirani trgovini za mestna električna kolesa NewBike bodo kupcem ponujali kolesa vrhunske kakovosti evropskih blagovnih znamk in izdelave, kot so Vogue, VanDijck in Puch, ki bo imel osrednjo vlogo. Tega je namreč pred več kot 130 leti zasnoval prav Slovenec Janez Puh. Gospod Puh je bil tisti, ki je na kolo vgradil dvoje enako velikih koles s krogličnimi ležaji, zadnje kolo pa sta poganjali pedali z verigo. In še danes vozimo kolesa s takšno geometrijo in mehaniko, kot jih je zasnoval v zadnjem desetletju 19. stoletja.

V prvi specializirani trgovini za mestna električna kolesa NewBike bodo ponujali tudi servis, pri katerem se bodo zanašali na več kot 85-letne izkušnje Nizozemca, gospoda Patricka Schrauwena.

Testna vožnja na pravi kolesarski stezi, tudi v slabem vremenu!

Si predstavljate, da avtomobila pred nakupom ne preizkusite? Seveda ne. In enako velja za kolo. Ljudje se razlikujemo v višini, dolžini rok in nog, zato nam včasih nobene tabele in izračuni ne morejo pomagati pri izbiri najprimernejšega mestnega električnega kolesa. Da bi izbrali pravo zase, vam bodo v trgovini Kolesa NewBike na voljo strokovnjaki, ki vam bodo z veseljem svetovali, obenem pa boste kolo lahko preizkusili na kolesarski stezi v trgovini. Odločitev bo po nekaj vožnjah zagotovo lažja.

V mesecu decembru si lahko rezervirate tudi svoj termin in opravite testno vožnjo točno takrat, ko to ustreza vam.

V decembru ekskluziven 10-odstotni otvoritveni popust V trgovini Kolesa NewBike za kupce v decembru pripravljajo posebno akcijo, in sicer 10-odstotni popust na vsa mestna električna kolesa. Popust velja za nakup v trgovini in na spletu. Nakup mestnega električnega kolesa je dolgotrajna naložba, zato si vzemite dovolj časa in obiščite specializirano trgovino. Izbirali boste med najmanj 25 modeli, ki so na zalogi. Izberite pravo kolo zase, da bo vožnja po vsakodnevnih opravkih zabavna, varna, lahkotna in praktična.

Naročnik oglasnega sporočila je KOLESA NEWBIKE - KNB d.o.o.