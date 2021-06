Z Barjanko se začenja jubilejni 40. maratona Franja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ljubljani z okolico se bo danes z Barjanko začel jubilejni 40. maraton Franja. Glavni del programa bo v nedeljo, ko bosta s startom v BTC Cityju na vrsti mali (97 km) in predvsem veliki maraton Franja (156 km). Letošnji kolesarski dogodek bo sovpadal s koncem dirke po Sloveniji.

Letošnji praznik amaterskega kolesarstva bo sicer vključeval pet preizkušenj različnih zahtevnosti: nedeljska Maraton Franja BTC City (156 km) in Triglav mali maraton Franja (97 km). V soboto bodo še preizkušnje na Kongresnem trgu, Barjanka Hervis (83 km), IKEA Family - družinski maraton (25 km) ter Vzajemkov otroški kolesarski izziv (1500 m).

Vožnje na čas tudi letos ne bo, potem ko je odpadla že lani.

Start Barjanke bo letos na Slovenski cesti pri Drami, in sicer danes ob 8. uri zjutraj. Namen tradicionalne 83 km dolge kolesarske dirke je predstavitev lepot Ljubljanskega barja in obujanje spominov na prve kolesarske dirke, ko so potekale še po makadamskih cestiščih.

V nedeljo bo karavana najboljših amaterskih kolesarjev startala iz BTC Cityja, kjer bo tudi začetek zadnje etape dirke po Sloveniji. Z združenjem obeh kolesarskih praznikov so želeli organizatorji razbremeniti predvsem policijo.

Start zadnje, pete etape dirke po Sloveniji bo prav tako v BTC City Ljubljana, etapa pa bo potekala po trasi male Franje in se končala v Novem mestu, ko bo okronan tudi zmagovalec preizkušnje drugega najvišjega ranga profesionalnega kolesarstva.

Klasični maraton Franja se bo začel ob 9. uri zjutraj, profesionalni kolesarji bodo s starta krenili ob 10.35, pet minut za njimi pa bodo začeli še malo Franjo. Skupaj je za celoten konec tedna v vseh kategorijah prijavljenih skoraj 3300 kolesarjev, od tega 894 za klasični maraton Franja.

Prenos petdnevnega športnega spektakla in obenem še tradicionalnega Maratona Franje služita kot promocijska platforma za turizem, saj bosta Slovenija in Ljubljana deležni precejšnje izpostavljenosti v tujih medijih in predstavljeni kot destinaciji, primerni za aktivni oddih.

Poleg številnih tujih udeležencev dirke s svojimi ekipami in navijači ter predstavnikov tujih medijev bodo Ljubljano in druge slovenske destinacije lahko v sliki in besedi spoznavali številni gledalci po svetu skozi oči medijskega poročanja.

Leta 2020 je bil kolesarski praznik zaradi pandemije novega koronavirusa prestavljen iz tradicionalnega termina na september. Preizkušnjo je pred devetimi meseci dobil Italijan Andrea Chiminello. V sprintu za zmago je bil na drugem mestu Slovenec Matej Lovše, tretje pa je zasedel Nemec Alexander Steffens.

Maraton Franja je sicer športno-rekreativni dogodek z dolgo tradicijo v Sloveniji in del svetovne serije maratonov pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze (Uci). V vsaki kategoriji se bo prva četrtina najbolje uvrščenih uvrstila na amatersko svetovno prvenstvo 2021.