Vrhunska dodatna oprema za prave kolesarje

Oglasno sporočilo

Pnevmatike so najpomembnejša oprema za vaše kolo, saj predstavljajo neposreden stik s podlago, po kateri se vozite. Zelo pomembno je, da izberete takšne, s katerimi boste svojo pot prevozili varno, hitro in udobno.

Pnevmatike: stik s podlago

Na trgu lahko izbirate med različnimi pnevmatikami, na primer lahkimi, z dobrim oprijemom s podlago, vzdržljivimi. Vi boste tisti, ki se boste odločili, kaj vam je pri pnevmatiki pomembno in kakšen tip vožnje imate.

Pnevmatike so označene s podatki o teži, odpornosti proti predrtju in koeficientom trenja.

Če večino časa preživimo na grobih stezah ali na poškodovanih mestnih ulicah, bo odločilen dejavnik to, kako odporna je pnevmatika proti predrtju. V tem primeru bomo pri doseganju hitrosti in teži zamižali na eno oko.

Po drugi strani bomo izbrali lahke, tekmovalne pnevmatike, če se večinoma vozimo po gladkih in suhih podlagah brez ovir.

Pnevmatike Continental: kraljevska kategorija

Pnevmatika Continental Contact Plus

Več kot stoletne izkušnje pri proizvodnji in razvoju vedno novih kolesarskih pnevmatik so podjetje Continental povzdignile na sam prestol te panoge.

Pnevmatike Continental odlikuje nemška tehnologija, ki je svoje izdelke obogatila z inovativno gumeno zmesjo Black Chill za odličen oprijem in vzdržljivost.

Vsestranska pnevmatika Contact Plus ima najboljšo mogočo zaščito proti predrtju. Certificirana je tudi za električna kolesa.

Razvita in preizkušena je v Continentalovih testnih laboratorijih. Njihova edinstvena formula zagotavlja, da boste vedno ostali na pravi poti – med kolesarjenjem, ko se povsem zanašate na pnevmatike Grand Prix 5000.

Continental Grand Prix 5000

Pnevmatika Grand Prix 5000 je večkratna zmagovalka testov. Kot vrhunska vsestranska pnevmatika zagotavlja odlično kombinacijo udobja, zaščite proti predrtju in majhnega kotalnega upora.

Dimenzija: 23 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm

Teža: 200 g, 215 g, 235 g, 290 g.

#Obročniki: ključ do aerodinamike

Največja izboljšava, za katero se lahko odločimo na svojem kolesu, je zamenjava obročnikov za kakovostnejše, lažje in bolj aerodinamične. Obročniki namreč prenašajo velike obremenitve. Če ste pripravljeni na večjo investicijo, lahko dobite vse hkrati. Včasih so najboljše obročnike naknadno vgrajevali izkušeni serviserji, zdaj pa jih lahko vgradijo že tovarniško.

Obročniki se v grobem delijo na poltubular (clincher) in tubular. Poltubular je zelo priljubljen, ker je vzdrževanje lažje in cenejše. Tubularje pa uporabljajo predvsem tekmovalci, saj so dražji, a tudi veliko bolj okretni.

Serviserji pravijo, da je aerodinamičnost obročnikov večji adut od njihove teže. Najprej moramo razmisliti, koliko smo za obročnike pripravljeni plačati in kje jih bomo najbolj uporabljali – na vzponih, za hitre vožnje po cestah, za vsakdanjo mestno vožnjo.

Obročniki DT SWISS

1. Cestni obročnik PRC 1400 SPINLINE® karbon 65

Cestni obročniki DT SWISS

PRC 1400 SPINLINE® 65 je bil zasnovan skupaj s profesionalno ekipo DT SWISS, preizkušeno v vetrovniku ter na Tour de France. Obročnik odlikujejo vrhunska aerodinamika, odlična zmogljivost pri bočnem vetru in zanesljiva zavorna zmogljivost. Globina brezstopenjskega SPINA zagotavljata zmogljivost in udobje pri vožnji.

Teža za par z diski/brez diskov: 1698 g/1.669 g

2. Cestni obročnik PR 1400 DICUT® Graphite 32 OXiC

Cestni obročnik PR 1400 DICUT® Graphite 32 OXiC

Najboljši aluminijasti obročniki na trgu! Široki, asimetrični in lahki. Način Tubless (pnevmatika brez zračnice) nam bo ponudil izjemno udobje med vožnjo in odličen oprijem s podlago. Praktičen in tekmovalen obročnik.

Teža za par: 1.633 g

Gorski obročniki DT SWISS

2. MTB-obročnik X 1900 SPINLINE® BLACK

Novi X 1900 SPINLINE je bil nadgrajen na raven, ki ustreza vrhunskim kolesarjem. Preoblikovan obročnik ima zmanjšano razmerje med težo in širino za 19,2 odstotka. Prav tako je izredno vzdržljiv, pri čemer ima vlogo tudi 28 vrhunskih naper, povezanih s pestom.

Teža za različice:

27,5”/22,5 mm/1.739 g; 29”/22,5 mm/1.816 g

27,5”/25 mm/1.776 g; 29”/22 mm/1.865 g

Selle Italia: inženirska popolnost

Selle Italia

Novost pri Selle Italia je model SP-01 BOOST TM SUPERFLOW, ki združuje popolnoma nov stilski koncept. Z veliko izkušnjami proizvajalca združuje udobje, estetiko in vzdržljivost v eno celoto. Model izstopa zaradi svojega inovativnega in prilagodljivega ogrodja, ki je razdeljeno na dva med seboj neodvisno gibljiva dela. Na za kar dva centimetra krajši sedež se lahko bolje namestimo in posledično razvijemo več moči.

Oblikovan je tako, da učinkovito podpira medenico brez zmanjševanja stabilnosti pri pedaliranju. Tehnologija Superflow vse skupaj dopolni z udobjem in optimalnim položajem na kolesu.

#Nega kolesa s čistili Muc-Off

Linija izdelkov za čiščenje Muc-Off je razvrščena v tri korake:

Čiščenje: Kolo poškropimo z vodo. Na verige in pogonske zobnike razpršimo čistilo za verigo Muc-Off Bio in ščetkamo s ščetko za verigo Muc-Off. Kolo temeljito speremo, tako da odstranimo ves grobi pesek in umazanijo. Nato kolo poškropimo s čistilom Muc-Off Bio na še posebej umazanih delih in z uporabo ščetk očistimo kolo. Ponovno speremo kolo.Vrhunski izdelki: Muc-Off fast action bike cleaner, Muc-Off chain cleaner, Muc-Off Bio De-Greaser … Zaščita: Muc-Off Bike Protect Spray razpršimo po verigi in zobnikih, s tem izpodrinemo vso vodo iz gibljivih delov. S pršili Muc-Off Bike Protect ali Silicone Shine nanesemo zaščito ter obrišemo kolo s krpo iz mikrovlaken. Mazanje: Široka paleta maziv za verigo nam omogoča, da glede na vremenske razmere izberemo pravo. Mazanje je izredno preprosto: mazivo Muc-Off nanesimo po spodnjem delu verige, pri tem pa gonilko z desno roko vrtimo nazaj. Zadostuje že tanek in enakomeren sloj. S krpo odstranimo presežek maziva.

Posebna nega za E-KOLESA

Muc-Off High-Performance Waterless Wash je hiter in preprost način, kako očistimo in zloščimo kolo z uporabo pršila in brez kapljice vode. DOLGOTRAJNA ZAŠČITA! Predstavljamo vam najboljšo zaščito v pršilu za baterije in komponente. E-Bike Corrosion Defence je narejen iz najsodobnejših antikorozijskih dodatkov in zaviralcev, ki bodo zaščitili vaše kolo pred vlago in rjo. Mazivo bo ščitilo vašo verigo na dolgih poteh, v vseh vremenskih razmerah, na vseh podlagah ter pri visokih obremenitvah.

Trgovine Slovenski kolesarski mojster imajo več kot 15-letno tradicijo in izkušnje s prodajo najbolj priznanih kolesarskih blagovnih znamk. Potrošnikom zagotavljajo aktualno svetovno ponudbo po konkurenčnih cenah, strokovno svetovanje, pomoč pri nakupu in najboljši poprodajni servis.

Naročnik oglasnega sporočila je Proloco Trade d. o. o.