Van Vleutenova po zmagi v vijoličasti majici vodilne na Giru

Nizozemska kolesarska zvezdnica Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) je zmagovalka druge etape najbolj prestižne ženske kolesarske preizkušnje. Na Giru Rosa je bila v zahtevni etapi prepričljivo boljša od rojakinje Anne van der Breggen (Boels-Dolmans) in Poljakinje Katarzyne Niewiadome (Canyon SRAM).

Kolesarke je druga etapa vodila od Paganica do Arcidossa (124 km), trenutek odločitve pa je padel na makadamskem vzponu na Seggiano dobrih 11 kilometrov pred ciljem. Na njem je napadla van Vleutenova, ki si je do konca etape nabrala minuto in 16 sekund prednosti pred najbližjimi zasledovalkami.

Seconda tappa del Giro Rosa 2020! https://t.co/L6Sogf6erD — GiroRosaIccrea (@GiroRosaIccrea) September 12, 2020

S tem je prevzela vijoličasto majico vodilne na Giru. Druga je po dveh od devetih etap van der Breggnova (+ 1:18), tretja pa Niewiadomova (+ 1:33).

Slovenke niso krojile razpleta pri vrhu

Slovenske kolesarke niso krojile razpleta pri vrhu, Eugenia Bujak (Ale BTC Ljubljana) je z zaostankom sedmih minut in štirih sekund zasedla 21. mesto. Špela Kern (Lviv Cycling Team) je bila 32. z zaostankom osmih minut in 24 sekund. Urška Žigart, prav tako članica Ale BTC Ljubljana je bila 56. (+ 12:46).

V skupnem seštevku je Bujakova 20. (+ 7:58), Kernova 43. (+ 11:29) in Žigartova 67. (+ 16:33).

V nedeljo bo na sporedu tretja etapa v dolžini 142 kilometrov od Santa Fiore do krajšega vzpona na Assisi. Ta bo dolg 1,8 kilometra s povprečnim naklonom osem odstotkov.

