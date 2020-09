Van Der Breggnova zmagovalka ženskega Gira

Današnjo zadnjo etapo, 109 km dolgo preizkušnjo v okolici Motte Montecorvina, je dobila Francozinja Evita Muzic (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope) pred Novozelandko Niamh Fisher Black in rojakinjo Juliette Labous.

Na osmem mestu pa je etapo končala najboljša Slovenka Eugenia Bujak (Ale BTC Ljubljana), ki je zaostala 25 sekund. Skupna zmagovalka Van Der Bergnova je bila v zadnji etapi 24.

Za Anno Van der Breggen je današnja zmaga na ženski izvedbi Gira tretja v karieri.

Giro je letos zaznamoval tudi padec tedaj vodilne Nizozemke Annemiek van Vleuten, ki si je v sedmi etapi pri padcu na pločnik huje poškodovala zapestje in bo morala izpustiti tudi bližnje svetovno prvenstvo v Imoli.

On my way to hospital. Stupid crash in front of me in last 500m I could not avoid. 😭@GiroRosaIccrea pic.twitter.com/alTLrHDa1W