V letalu, ki je strmoglavilo, bi moral sedeti tudi slovenski kolesar

Slovenski kolesar Matej Drinovec bi 29. oktobra letos s člani kolesarske ekipe Nex CCN moral sedeti v letalu, ki je bilo namenjeno v indonezijsko mesto P angkal Pinang . K sreči so v ekipi spremenili načrte in prestavili polet, saj se je pot letala nizkocenovne indonezijske letalske družbe Lion Air končala tragično. V strmoglavljenju je umrlo vseh 189 potnikov in članov posadke.

Življenju se v hipu lahko obrne. Če imaš srečo, se krivulja obrne na bolje, proti življenju. To je na lastni koži okusil tudi 27-letni Matej Drinovec, nekdanji nordijski kombinatorec, danes kolesar, v zimskem obdobju pa serviser in fizioterapevt v slovenski biatlonski reprezentanci.

V usodnem trenutku na drugem mestu

29. oktobra letos bi s člani laoške kolesarske ekipe Nex CCN, ki se ji je pridružil letošnjo jesen, moral sedeti na krovu letala indonezijske nizkocenovne letalske družbe Lion Air. Letalo je bilo namenjeno na letališče Pangkal Pinangu v Indoneziji, a je 13 minut po vzletu z mednarodnega letališča v Džakarti strmoglavilo v Javansko morje. V nesreči je umrlo vseh 189 potnikov in članov posadke. K sreči med njimi ni bilo kolesarjev celinske ekipe Nex CCN s sedežem v Laosu, v kateri so v zadnjem hipu spremenili načrte in si rezervirali let nekaj dni pozneje.

V nesreči letala letalske družbe Lion Air je 29. oktobra letos umrlo vseh 189 potnikov in članov posadke. Foto: Getty Images

"Načrt smo spremenili po končani dirki Tour de Banyuwangi Ijen, saj smo ugotovili, da imamo v Jogdžakarti odlične pogoje za trening. Za nesrečo smo izvedeli naslednji dan po koncu treninga. Novico so nam sporočili domačini, nadaljnje informacije pa smo izvedeli iz medijev. Podobe na televiziji so bile kar zastrašujoče," se spominja 27-letni kolesar iz Strahinja na Gorenjskem. Z omenjeno letalsko družbo so po Aziji potovali že večkrat. Vedno se je izkazala kot zanesljiva in cenovno ugodna, pravi Drinovec.

Foto: Getty Images

"Nesreče se dogajajo"

Dodaja, da sreče v nesreči niso posebej obeleževali. "Ne, nismo praznovali še enega rojstnega dneva in se zahvaljevali. Enostavno sem bil takrat preveč osredotočen na trening in dirko, da bi kaj veliko razmišljal. Nesreče se dogajajo, letalo je bilo praktično novo. Mogoče se ne bi zgodila, če bi bili mi v letalu. Nikoli ne veš. Strahu pred letenjem nimam, je pa nelagoden občutek vseeno prisoten," priznava kolesar, ki je večji del mladosti posvetil smučarskim skokom in nordijski kombinaciji.

Drinovec (na levi) se je pri šestih letih začel ukvarjati s smučarskimi skoki, pri 13 letih pa se je lotil nordijske kombinacije. S 23 leti je presedlal na kolo. Foto: Vid Ponikvar

Foto: Facebook Že pri šestih letih se je pridružil Nordijsko-skakalnemu klubu Tržič. Najprej je treniral "samo" skoke, nato pa se je pri 13 letih posvetil še treningu teka na smučeh.

Željo, da se preizkusi v kolesarstvu, je uresničil novembra 2014, ko se je včlanil v Kolesarsko društvo Alpe. Leto pozneje se je preselil v novomeško Adrio Mobil, nato pa v KK Kranj. Novembra letos se je za krajše obdobje pridružil celinski kolesarski ekipi NEX CCN iz Laosa, s katero je oddelal nekaj azijskih dirk. Glede na dobre rezultate in vzdušje v ekipi se nadeja, da bo zgodbo ponovil tudi prihodnje leto.

Letošnjo sezono ocenjuje kot solidno, čeprav priznava, da bi si želel več odmevnih rezultatov. "Drugo mesto na državnem prvenstvu v kriteriju in prva zmaga v kategoriji elite tu v Aziji sta odlična motivacija za naprej," ostaja optimističen.

Foto: Facebook

Zima je rezervirana za servisiranje in fizioterapijo

Trenutno je s slovensko biatlonsko ekipo (njegov brat Mitja je član A-reprezentance) v Premanonu v Franciji na mladinskem tekmovanju IBU Junior cup, kjer opravlja vlogo serviserja in fizioterapevta. "V zimskem času delam z biatlonsko ekipo, da se potem poleti lahko posvetim kolesarstvu v celoti," je ob tem pojasnil Drinovec.