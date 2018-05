Tratnik na koncu tretji, zadnja etapa Katrašniku

Dirka po Poljski

Poljak je postal tudi končni zmagovalec, Tratnik na tretjem mestu je za njim zaostal 27 sekund.

Łukasz Owsian (@CCCProTeam) zwycięzcą 53. edycji CCC Tour Grody Piastowskie. Drugie miejsce zajął Josef Cerny (Elkov Author) zaś trzecie Jan Tratnik (@CCCProTeam) pic.twitter.com/uR2LN0um1s — Mateusz Dudek (@mateuszdudek95) May 13, 2018

V sobotni etapi se je izkazal kolesar Adrie Mobila Žiga Grošelj, z zaostankom dveh sekund je zasedel drugo mesto, dirko pa je z zaostankom minute končal na petem mestu.

Gašper Katrašnik: Dobro sem se počutil in vedel, da sem lahko v cilju najhitrejši. Foto: Vid Ponikvar

Novomeška ekipa se je veselila tudi etapne zmage v zadnji etapi, v sprintu jo je dobil Gašper Katrašnik: “Današnja etapa je bila precej živčna, v prvi polovici dneva je tudi pihal bočni veter, tako da se je skupina tudi že razbila, a smo se polovili nazaj. V zaključku smo odpeljali dva kroga čez klanec, cilj pa je bil ravninski. Na zadnjem vzponu so napadli kolesarji ekipe Elkov in glavnino razredčili na vsega 30-40 kolesarjev. Dobro sem se počutil in vedel, da sem lahko v cilju najhitrejši. Per in Grošelj sta me v zadnji kilometer pripeljala povsem v ospredje, sprint sem začel prvi in prvo mesto zadržal vse do ciljne črte!”