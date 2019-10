Tadej Pogačar ne bo branil zmage, dirke po Kaliforniji 2020 ne bo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji kolesarske dirke po Kaliforniji, največje v ZDA, na kateri je letos zmagal Slovenec Tadej Pogačar, so sporočili, da dirke naslednje leto ne bodo pripravili. Po 14 letih tako dirke v letu 2020 ne bo, saj organizatorji ne vidijo možnosti, da bi zbrali dovolj denarja.

"To je bila za nas zelo težka odločitev. Toda poslovni temelji so se v zadnjih 14 letih, odkar poteka, močno spremenili. Vsako leto je bilo težje pripraviti tekmovanje. Zato moramo temeljito razmisliti o prihodnosti dirke," je v sporočilu za javnost pojasnil Kristin Klein, predsednik dirke po Kaliforniji. Izrazil je upanje, da bi lahko dirko ponovno pripravili leta 2021.

Tadej Pogačar je maja letos zmagal na dirki svetovne serije po Kaliforniji. To je bil za 21-letnega člana ekipe UAE Emirates največji uspeh v karieri in druga skupna zmaga med profesionalci. Pozneje je na dirki po Španiji dosegel skupno tretje mesto, zmago med mladimi kolesarji in zabeležil tri etapne zmage.

Foto: Unipublic/Photogomez Sport

Pogačar si je rumeno majico vodilnega na letošnji pentlji po Kaliforniji prikolesaril z zmago v kraljevski šesti etapi, predzadnji na dirki. Tam je na vzponu na Mt. Baldy v napetem obračunu ugnal Kolumbijca Sergio Higuita, ki je zasedel tudi drugo mesto na koncu.

V zadnji etapi prednosti nato ni več zapravil, v cilj je prišel z vsemi favoriti, in postal najmlajši zmagovalec največje večetapne kolesarske dirke v ZDA.