Rogličev sotekmovalec: Tudi žena ni vedela, kaj bo

Dirka po Združenih arabskih emiratih, prva dirka svetovne serije v tej sezoni, se počasi približuje četrti etapi z gorskim ciljem na Jebel Jais, kjer bodo kandidati za visoka mesta v skupni razvrstitvi končno lahko pokazali svoj pravi obraz. Še prej jih danes čaka kratka, zgolj devetkilometrska vožnja na čas, kjer bo nase skušal opozoriti tudi Tom Dumoulin, sotekmovalec Primoža Rogliča pri ekipi Jumbo-Visma, ki se na kronometrskem kolesu počuti najbolj domače.

Spet se dobro počuti v svoji koži

Kot je povedal pred dirko, je presrečen, da se v tej sezoni vrača na sceno tritedenskih dirk. Maja naj bi namreč na Dirki po Italiji, kjer je leta 2017 že zmagal, poveljeval vrsti Jumbo-Visme, ne izključuje pa niti nastopa na Dirki po Franciji, a ne v letošnji sezoni.

Kot kaže, se izredno dobro počuti v svoji koži, za razliko od lani, ko je v tem času razmišljal o svoji kolesarski prihodnosti in ni bil več prepričan, ali je to nekaj, kar želi nadaljevati.

"Tudi žena ni vedela, kaj bo"

"Nisem vedel, kaj bo, moja žena ni vedela, nihče ni vedel, preprosto nisem bil več srečen," je razkril v pogovoru za italijanski časnik La Gazzetta dello Sport.

"Življenje teče prehitro in preprosto ni časa, da bi razmišljal o stvareh. Nisem si zastavljal pravih vprašanj," je prepričan.

"Zato sem se odločil, da si vzamem nekaj časa za razmislek, in odprl vrata v del mojega življenja, ki je bil predolgo zaprt. Ugotovil sem, kdo si želim biti. Kot oseba in kot kolesar. Še vedno imam rad ta šport in zdaj tudi vem, kako naj se ga lotim na najboljši mogoči način," poudarja 31-letni Nizozemec, ki se je po lanskem premoru več kot uspešno vrnil na sceno.

Pripravljal se je predvsem na kronometer in svojo pripravo odlično unovčil na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je v kronometru zaostal zgolj za Rogličem in postal olimpijski podprvak v tej disciplini.

Nameraval je nastopiti tudi na španski Vuelti, a načrte mu je pokvarila poškodba med treningom. Ker si je zlomil zapestje, je predčasno končal sezono.

Na sezono se je pripravljal na kolumbijskih cestah

Za sezono 2022 se je pripravljal drugače kot prejšnja leta, in sicer v Kolumbiji, in to le nekaj dni po grozljivi nesreči Egana Bernala.

"Nisem si želel rutine, nisem želel na Teide (vulkan na Tenerifih, op. p.) ali v Sierra Nevado. Bil sem v čudovitih krajih, polnih življenja, v družbi s še nekaj sotekmovalci," je pojasnil svojo odločitev za izbor nevsakdanje trenažne lokacije.

"Ceste so bile res prometne in morali smo biti previdni, vendar pa se nisem počutil nič bolj ogrožen kot v katerikoli evropski državi. Ogledal sem si videoposnetek Eganovega trčenja – to bi se lahko zgodilo kjerkoli," je prepričan Dumoulin.

Letošnji tekmovalni vrhunec ga čaka maja, ko bo na Dirki po Italiji skušal ponoviti uspeh iz leta 2017, ko je zmagal v skupnem seštevku dirke.

Pred Girom se bo marca ogreval na italijanski enodnevni dirki Strade Bianche, Dirki po Kataloniji in Amstel Gold Race, zadnje finese pa bo opravil na višinskih pripravah.

"Podobnemu programu sem sledil že v preteklosti in mi je ustrezal, zato ni razloga za spremembe," je dejal.