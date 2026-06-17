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Avtor:
R. Sp.

Sreda,
17. 6. 2026,
23.13

Osveženo pred

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Dirka Po Sloveniji Po Sloveniji Po Sloveniji rezultati

Sreda, 17. 6. 2026, 23.13

3 minute

Rezultati dirke Po Sloveniji

Rezultati dirke Po Sloveniji 2026

Avtor:
R. Sp.

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Laurence Pithie | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Dirka Po Sloveniji se je začela 16. junija v Velenju in končala 21. junija v Novem mestu. Tukaj bodo zbrani rezultati vseh petih etap

Izidi, 1. etapa (Velenje - Rogaška Slatina, 143,1 km):

 1. Laurence Pithie (NZl/Red Bull BORA-hansgrohe)         3:14:10

 2. Arne Marit (Bel/Red Bull BORA-hansgrohe)

 3. Edoardo Zambanini (Ita/Bahrain Victorious)

 4. Stefano Oldani (Ita/Caja Rural)

 5. Ivan Cobo Cayon (Špa/Kern Pharma)

 6. Joel Nicolau Beltran (Caja Rural)

 7. Tilen Finkšt (Slo/Solution Tech Nippo)

...

25. Jakob Omrzel (Slo/Bahrain Victorious)

29. Roman Ermakov (Slo/Bahrain Victorious)           vsi isti čas

34. Jan Tratnik (Slo/Red Bull BORA-hansgrohe)              + 1:12

37. Nejc Peterlin (Slo/Novo mesto)                         + 2:47

...

Skupni vrstni red:

 1. Laurence Pithie (NZl/Red Bull BORA-hansgrohe)         3:14:00

 2. Axel van der Tuuk (Niz/Euskatel)                       + 0:03

 3. Arne Marit (Bel/Red Bull BORA-hansgrohe)               + 0:04

 4. Edoardo Zambanini (Ita/Bahrain Victorious)             + 0:06

 5. Tomaš Pridal (Češ/United Shipping)                   isti čas

 6. Stefano Oldani (Ita/Caja Rural)                        + 0:10

...

10. Tilen Finkšt (Slo/Solution Tech Nippo)

26. Jakob Omrzel (Slo/Bahrain Victorious)

29. Roman Ermakov (Slo/Bahrain Victorious)           vsi isti čas

34. Jan Tratnik (Slo/Red Bull BORA-hansgrohe)              + 1:22

38. Nejc Peterlin (Slo/Novo mesto)                         + 2:57

Dirka Po Sloveniji Po Sloveniji Po Sloveniji rezultati
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