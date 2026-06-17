Sreda, 17. 6. 2026, 23.13
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Rezultati dirke Po Sloveniji
Rezultati dirke Po Sloveniji 2026
Dirka Po Sloveniji se je začela 16. junija v Velenju in končala 21. junija v Novem mestu. Tukaj bodo zbrani rezultati vseh petih etap
Izidi, 1. etapa (Velenje - Rogaška Slatina, 143,1 km):
1. Laurence Pithie (NZl/Red Bull BORA-hansgrohe) 3:14:10
2. Arne Marit (Bel/Red Bull BORA-hansgrohe)
3. Edoardo Zambanini (Ita/Bahrain Victorious)
4. Stefano Oldani (Ita/Caja Rural)
5. Ivan Cobo Cayon (Špa/Kern Pharma)
6. Joel Nicolau Beltran (Caja Rural)
7. Tilen Finkšt (Slo/Solution Tech Nippo)
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25. Jakob Omrzel (Slo/Bahrain Victorious)
29. Roman Ermakov (Slo/Bahrain Victorious) vsi isti čas
34. Jan Tratnik (Slo/Red Bull BORA-hansgrohe) + 1:12
37. Nejc Peterlin (Slo/Novo mesto) + 2:47
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Skupni vrstni red:
1. Laurence Pithie (NZl/Red Bull BORA-hansgrohe) 3:14:00
2. Axel van der Tuuk (Niz/Euskatel) + 0:03
3. Arne Marit (Bel/Red Bull BORA-hansgrohe) + 0:04
4. Edoardo Zambanini (Ita/Bahrain Victorious) + 0:06
5. Tomaš Pridal (Češ/United Shipping) isti čas
6. Stefano Oldani (Ita/Caja Rural) + 0:10
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10. Tilen Finkšt (Slo/Solution Tech Nippo)
26. Jakob Omrzel (Slo/Bahrain Victorious)
29. Roman Ermakov (Slo/Bahrain Victorious) vsi isti čas
34. Jan Tratnik (Slo/Red Bull BORA-hansgrohe) + 1:22
38. Nejc Peterlin (Slo/Novo mesto) + 2:57